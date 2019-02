​Europa League: Lazio vs Sevilla, meciul serii - Arsenal și Chelsea joacă în deplasare în prima manșă a 16-imilor (Programul televizărilor)

Europa League, 16-imi:





De la 19:55:

SS Lazio vs Sevilla (Telekom Sport 1, DigiSport 1, Look Plus)

Rapid Viena vs Inter Milano (Telekom Sport 2, DigiSport 4)

BATE Borisov vs Arsenal Londra (Telekom Sport 3, DigiSport 3, Look Sport)

Galatasaray vs Benfica (Telekom Sport 4)

Krasnodar vs Bayer Leverkusen

Olympiacos vs Dinamo Kiev

Rennes vs Real Betis

Slavia Praga vs Genk





De la ora 22:00





Malmo vs Chelsea (Telekom Sport 1, DigiSport 1, Look Plus)

FC Zurich vs Napoli (Telekom Sport 2, DigiSport 2, Look Sport)

Celtic Glasgow vs Valencia CF (Telekom Sport 3, DigiSport 3)

Sporting Lisabona vs Villarreal (Telekom Sport 4)

Sahtior Donetk vs Eintracht Frankfurt (Digi Sport 4)

Plzen vs Dinamo Zagreb

Club Brugge vs FC Salzburg





S-a disputat deja:





Fenerbahce vs Zenit 1-0





Returul va avea loc pe 21 februarie.