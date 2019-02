Mircea Lucescu despre viitorul său în fotbal: "Sunt încă tânăr. Aş putea antrena o echipă din Europa sau de pe alt continent"

"Încă sunt tânăr. Energia mea este mai mult decât suficientă pentru a face această meserie. Aş putea antrena o echipă din Europa sau de pe alt continent. Vom vedea ce va fi", a spus Lucescu, potrivit aa.com.tr.



El a precizat că la naţionala Turciei şi-a realizat obiectivul de întinerire a echipei. "Am realizat obiectivul pe care îl aveam la echipa naţională. Am construit o echipă tânără. Am micşorat media de vârstă de la 29 de ani la 23,5 ani, un pas important. Apoi, am convenit să ne despărţim. Turcia are un loc special în inima mea. Am amintiri frumoase de când am antrenat aici. Această legătură sufletească nu se va rupe niciodată", a adăugat tehnicianul.



Federaţia Turcă de Fotbal (TFF) a anunţat, luni, pe site-ul oficial, încetarea raporturilor contractuale cu selecţionerul Mircea Lucescu, de comun acord cu acesta.



Mircea Lucescu, în vârstă de 73 de ani, s-a aflat din 2017 la conducerea reprezentativei Turciei. De atunci, echipa Turciei a înregistrat patru victorii, şase remize şi şapte înfrângeri.