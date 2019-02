VIDEO IMAGINILE ZILEI: Di Maria, furia fanilor englezi și sticla de bere

Angel Di Maria a fost principala țintă a fanilor englezi la meciul dintre Manchester United și PSG. Fost jucător la formația de pe Old Trafford, argentinianul a fost fluierat pe toată durata partidei, suporterii "diavolilor" aruncând chiar și cu o sticlă de bere în direcția acestuia. Di Maria nu i-a tratat însă cu indiferență, a simulat că bea din sticla de bere și apoi a aruncat-o.







Angel Di Maria a jucat un an pentru Manchester United, care l-a cumpărat în 2014 de la Real Madrid pentru 75 de milioane de euro. Argentinianul a fost vândut în 2015 la PSG, în schimbul sumei de 63 de milioane de euro.





Încă din startul partidei, fanii lui United au avut ceva de împărţit cu Di Maria. Declarația oferită de jucătorul lui PSG înaintea meciului i-a scos din minți pe suporterii englezi: "Am stat doar un an acolo. Nu a fost cea mai bună perioadă a carierei mele. Nu m-au lăsat să petrec cel mai bun timp al meu. Erau probleme cu managerul atunci. Îi mulţumesc lui Dumnezeu că am plecat la PSG şi am fost din nou eu însumi", a spus Di Maria.







Di Maria a contribuit decisiv la ambele goluri marcate de PSG pe Old Trafford. Kimpembe (53') și Mbappe (60') au înscris pentru campioana Franței, care pornește cu prima șansă la calificarea în sferturile Champions League.







Vezi aici momentul oferit de Di Maria: