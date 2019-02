Champions League: Miercuri intră în "scenă" regina Europei (Ajax vs Real Madrid); Wembley, gazda duelului Tottenham vs Dortmund

După un parcurs excelent în faza grupelor (trei victorii și trei remize), Ajax Amsterdam urmează să dea piept cu Real Madrid, regina Europei din ultimii trei ani. Prima manșă a optimilor se joacă la Amsterdam, pe stadionul Johan Cruijff. Celălalt duel al serii se va da pe Wembley Stadium, între Tottenham și Borussia Dortmund.





Ajax vs Real Madrid (22:00, Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus)



Întâlniri directe: 12

Victorii Ajax: 4

Victorii Real Madrid: 7

Golaveraj: 10-24





Echipele probabile:





Ajax: Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico; De Jong, Van de Beek, Schöne; Ziyech, Dolberg, Tadić





Absent: Bandé (accidentat)





Incerți: Tagliafico, Magallán (accidentați)



Real Madrid: Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Reguilón; Modrić, Casemiro, Kroos; Bale, Benzema, Vinícius





Absenți: Isco, Llorente (accidentați)





Incert: Vallejo (accidentat)





Va lipsi în retur dacă va primi galben: Ramos



Arbitri: Damir Skomina (central), Jure Praprotnik, Robert Vukan (asistenți), Rade Obrenovic (al patrulea oficial) - toți din Slovenia; Szymon Marciniak (VAR), Pawel Gil (asistent VAR) - ambii din Polonia.



Ultimele cinci partide:





Ajax: două victorii (3-1 cu Heerenveen - Cupa Olandei, 6-0 cu Venlo), două înfrângeri (2-6 cu Feyenoord, 0-1 cu Heracles) și o remiză (4-4 cu Heerenveen - Cupă)





Real Madrid: patru victorii (4-2 cu Espanyol, 3-1 cu Girona - Cupa Spaniei, 3-0 cu Alaves și 3-1 cu Atletico) și o remiză (1-1 cu Barcelona - Cupa Spaniei)



Ce au spus cei doi antrenori:





"Trebuie să ne facem jocul, pentru că nu contează cine sunt adversarii tăi - ați văzut cum am făcut-o împotriva lui Bayern München (1-1 în deplasare, 3-3 acasă în faza grupelor). Trebuie să ne concentrăm atenția asupra fotbalului nostru și să ne bucurăm de el. Acest adversar este o provocare. Așteptăm cu nerăbdare, suntem siguri că îi putem înfrunta. Suntem pregătiți din punct de vedere fizic și cu spiritul din echipă putem avea un parcurs lung. Frenkie de Jong este în formă - el va fi și mai motivat ca viitor jucător al Barcelonei să joace împotriva lui Real Madrid" - Erik ten Hag, antrenor Ajax.





"Au un sezon bun. Au o echipă compactă și sunt foarte dinamici, cu jucători buni. Trebuie să respecți fiecare adversar. Sper că vom produce un rezultat la fel de bun ca și acum trei zile (victoria cu 3-1 împotriva lui Atlético). Avem amintiri minunate cu acest stadion, să sperăm că vor continua mâine. Vom aborda întâlnirea cu respect maxim.





Sergio Ramos (n.r care va disputa partida cu numărul 600 în tricoul lui Real Madrid) are o personalitate minunată. Este foarte competitiv și de aceea a jucat multe jocuri. Istoria Madridului poartă ștampila caracterului său. Să sperăm că ne putem bucura de el pentru multe alte jocuri" - Santiago Solari, antrenor Real Madrid.



Tottenham vs Dortmund (22:00, Digi Sport 2, Telekom Sport 2, Look Sport)



Întâlniri directe: 4

Victorii Tottenham: 2

Victorii Dortmund: 2

Golaveraj: 6-7



Echipele probabile:





Tottenham: Lloris; Trippier, Sánchez, Alderweireld, Vertonghen; Winks, Sissoko, Eriksen; Lucas, Son, Lamela





Absenți: Kane, Alli, Davies (accidentați)





Incert: Rose (accidentat)





Vor lipsi în retur dacă vor primi galben: Alderweireld, Lamela, Son



Dortmund: Bürki; Hakimi, Toprak, Diallo, Schmelzer; Witsel, Delaney; Sancho, Philipp, Guerreiro; Götze





Absenți: Alcácer, Akanji, Piszczek, Reus (accidentați), Weigl (răceală)





Va lipsi în retur dacă va primi galben: Weigl



Arbitri: Antonio Mateu Lahoz (central), Pau Cebrián Devís, Roberto del Palomar (asistenți), Javier Estradă (al patrulea oficial); Alejandro Hernandez (VAR), Juan Martinez Munuera (asistent VAR) - toți din Spania.



Ultimele cinci partide:



Tottenham: trei victorii (3-1 cu Leicester, 1-0 cu Newcastle, 2-1 cu Watford) și două înfrângeri (0-2 cu Crystal Palace - Cupa Angliei, 1-2 (2-4 la penalty-uri) cu Chelsea - Cupa Ligii)





Dortmund: două victorii (1-0 cu Leipzig, 5-1 cu Hannover), două remize (1-1 cu Frankfurt, 3-3 cu Hoffenheim) și o înfrângere: 3-3 (2-4 la penalty-uri) cu Werder Bremen - Cupa Germaniei)



Ce au spus cei doi antrenori:



"Știm că această competiție va fi dură. Ne confruntăm cu o echipă de top a ligii germane, o echipă cu adevărat competitivă. Cu tot respectul față de adversarii noștri, sunt o persoană care întotdeauna crede că putem bate orice echipă. Avem o motivație uimitoare de a juca, pentru că este vorba de optimile Champions League. Toată lumea vrea să joace, toată lumea este încântată, dar nu ne gândim la ce a fost anul trecut (n.r. Tottenham a fost eliminată în optimi de Juventus). Trebuie să fim gata să concurăm în cel mai bun mod" - Mauricio Pochettino, antrenor Tottenham.





"Trebuie să uităm de meciul împotriva lui Hoffenheim (n.r Dortmund a terminat la egalitate cu Hoffenheim, scor 3-3, după ce a condus cu 3-0). Trebuie să fim pozitivi înaintea unui meci ca acesta. Sunt pe locul trei în Anglia, iar asta spune tot. Ne concentrăm pe acest joc și apoi pe Bundesliga. Tottenham sunt fără Kane și Alli. Și nouă ne lipsesc jucători. Nu vom vorbi despre jucătorii care nu vor juca" - Lucien Favre, antrenor Dortmund.