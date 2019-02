Lautaro Martinez a înscris unicul gol al partidei în minutul 79, la două minute de la intrarea sa pe teren.

13:30 Bologna vs Genoa16:00 Atalanta vs Spal16:00 Sampdoria vs Frosinone16:00 Torino vs Udinese19:00 Sassuolo vs Juventus21:30 AC Milan vs Cagliari1. Juventus 22 meciuri (46-15) 60 puncte2. Napoli 23 (42-18) 523. Inter 23 (32-16) 434. AS Roma 23 (44-30) 395. Lazio 23 (32-25) 386. AC Milan 22 (29-21) 367. Atalanta 22 (48-30) 35 etc.