​Liga 1: Dinamo continuă cursa pentru play-off (1-0 vs Sepsi)

Dan Nistor a înscris singurul gol al partidei în minutul 57, fructificând lovitura de pedeapsă obținută de Zenke, care a fost faultat de Jovanovic. Portarul McDermott a fost salvat în două rânduri de bară (în minutul 80, Tandia a lovit transversala din lovitură liberă).

Sepsi Sfântu Gheorghe: Niczuly – Gabriel De Moura, Viera, Jovanovic (Fl. Ştefan ‘58), Sato – Velev, Ad. Rus – Hamed (Drăghici ‘31), Vaşvari, Tandia – Simonovski (Mensah ‘63). Antrenor: Eugen Neagoe





Dinamo: McDermott – Sorescu, Klimavicius, R. Grigore, Aliji – I. Filip – Zenke (Diaye ‘61), Ait-Atmane (Popa ’55), Nistor, Jaadi (Pesici ’81) – Montini. Antrenor: Mircea Rednic

Dinamo mai are de jucat cu FC Botoșani (acasă), Dunărea Călărași (deplasare) și Concordia Chiajna (acasă).12:00 Dunărea Călărași vs Concordia Chiajna18:30 Poli Iași vs Gaz Metan Mediaș21:00 CSU Craiova vs CFR Cluj17:00 FC Botoșani vs FC Voluntari20:00 FCSB vs FC Hermannstadt