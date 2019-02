​VIDEO Rezumatul partidei - Cum l-a învins Marius Copil pe Stan Wawrinka

Marius Copil a reușit o nouă victorie importantă a carierei, jucătorul nostru reușind să ajungă în optimile turneului de la Sofia (hard indoor) de Stanislas Wawrinka. Surprinzător sau nu, elvețianul a câștigat mai multe puncte în total, dar a pierdut până la urmă partida (3-6, 7-6(5), 6-4). Meciul a durat o oră și 48 de minute.







Total puncte câștigate Copil vs Wawrinka: 85 - 97.







Ce a spus Marius Copil





"E extraordinar să începi cu o victorie împotriva lui Wawrinka. Am făcut câteva greşeli la început şi a trebuit să schimb lucrurile, ştiam că trebuie să rămân în meci după ce am pierdut primul set. Am servit bine, serviciul a fost întotdeauna principala mea armă.





E o victorie mare. Nu am început meciul bine, am avut unele probleme la serviciu, însă am reuşit să câştig tiebreak-ul şi am avut norocul să obţin un break în setul al treilea, după care am servit foarte bine când am avut minge de meci. Anul trecut am servit foarte bine la Sofia şi sper să continui tot aşa" - Marius Copil, citat de Reuters.





Ce a spus Wawrinka





"A fost cu adevărat un meci dificil. Am jucat bine în primul set, pentru ca în al doilea să ratez unele șanse importante. El a jucat mai bine decât a făcut-o în primul set. De asemenea, am comis unele erori în momentele importante ale setului al treilea. El (n.r. Marius Copil) a jucat însă foarte bine. Uneori, pierzi meciurile echilibrate, ai nevoie de mult antrenament și să lupți în continuare. Astăzi nu a fost ziua mea" - Stanislas Wawrinka.





Marius a obținut prima victorie în fața lui Wawrinka, după ce elvețianul câștigase primele două confruntări directe: în 2013 la Madrid (6-4, 6-4) și în 2015 la Australian Open (7-6(4),7-6(4), 6-3).

În optimi, jucătorul în vârstă de 28 de ani se va confrunta cu învingătorul partidei dintre bulgarul Alexandar Lazarov și spaniolul Fernando Verdasco (26 ATP). Marius nu s-a mai întâlnit cu niciunul dintre cei doi.





Turneul de la Sofia are loc în perioada 4-10 februarie 2019, este dotat cu premii în valoare totală de 524.340 de euro și face parte din categoria "ATP World Tour 250".





Rezumatul partidei Marius Copil vs Stanislas Wawrinka: