Pep Guardiola, despre lupta strânsă din Premier League: "Prefer să fiu în poziția lui Liverpool. Presiunea este atunci când te afli în spate"

După victoria cu Arsenal, Manchester City s-a apropiat amenințător de prima poziție din Premier League. "Cetățenii" sunt la doar două puncte distanță de liderul Liverpool, care are însă un meci mai puțin disputat. Pep Guardiola, tehnicianul celor de la City, a declarat că preferă să fie mai degrabă în locul "cormoranilor", presiunea fiind tot pe elevii săi. "Dacă pierzi puncte, este mai dificil. Când ești în față poți pierde puncte și încă să fii acolo. Ceea ce este important este să fim noi înșine", a spus spaniolul.





"Prefer să fiu în poziția lui Liverpool mai degrabă. Presiunea este atunci când te afli în spate. Dacă pierzi puncte, este mai dificil. Când ești în față poți pierde puncte și încă să fii acolo. Ceea ce este important este să fim noi înșine. Asta vreau. Am vorbit cu jucătorii în ultimele zile. Nu am recunoscut echipa în ultimul joc (n.r cu Newcastle, scor 1-2). Ei știu asta - au simțit același lucru", a declarat Pep Guardiola.





"Nu pot nega că preferăm ca West Ham să o învingă pe Liverpool"





"O diferență de șapte puncte ar fi fost dificilă, dar fotbalul este imprevizibil. Acum suntem la două puncte în spate, pot fi cinci din nou sau trei. Noi suntem singurii care joacă în mijlocul săptămânii (n.r. cu Everton, pe 6 februarie) și trebuie să ne pregătim să câștigăm trei puncte. Ne vom odihni și ne vom pregăti pentru meciul de pe Goodison Park. Nu pot nega că preferăm ca West Ham să o învingă pe Liverpool, dar și Liverpool ar fi preferat ca Arsenal să ne învingă pe noi. E normal. Dar nu am nici o influență asupra acestei situații. Tot ce putem face este să câștigăm următorul joc.





Trebuie să câștigăm multe jocuri. Ce s-a întâmplat după meciul cu Newcastle, toată lumea a crezut că vom fi la șapte puncte în urmă, toată lumea se aștepta ca Liverpool să o învingă pe Leicester. Se pot întâmpla multe lucruri până la finalul sezonului, fiecare meci va fi greu. Ceea ce trebuie să facem este să încercăm să arătăm de fiecare dată că suntem o echipă atractivă", a mai precizat Guardiola.





Despre atitudinea jucătorilor din ultimele două meciuri





"În partida cu Newcastle, am marcat devreme, dar nu am luptat pentru a înscrie și al doilea gol. Trei sau patru zile mai târziu, am înscris după 46 de secunde și am încercat să obținem și al doilea gol și chiar să marcăm de mai multe ori (n.r. cu Arsenal). Aceasta este marea lecție pe care o putem învăța din aceste patru sau cinci zile. Când se întâmplă asta, suntem o echipă care poate fi mândră de ceea ce face. Desigur, ei [Liverpool] trebuie să joace, au calitate, dar West Ham este o echipă bună", a spus antrenorul lui Manchester City.







Ce a spus despre Sergio Aguero, autorul unui hat-trick cu Arsenal





"S-a născut cu acest talent, va muri cu acest talent. Sunt mulțumit. Oamenii au spus că nu eram prieten cu el [anterior], dar încerc să fiu sincer - întotdeauna am fost încântat de el. Astăzi, nu datorită celor trei goluri, ci pentru modul în care a luptat pentru echipă. El are propria sa calitate. Eu apreciez intenția, nu rezultatul, și intenția lui Sergio a fost perfectă. Un atacant trebuie să înscrie", a spus tehnicianul spaniol.



În etapa a XXV-a din Premier League, Manchester City s-a impus cu 3-1 în faţa lui Arsenal, Sergio Aguero fiind cel care a marcat toate golurile victoriei. Succesul în fața "tunarilor" a adus-o pe City la doar două puncte distanță de liderul Liverpool, dar "cormoranii" au un meci mai puțin disputat. Liverpool va juca în această seară, în deplasare, cu West Ham United. Partida este programată de la ora 22:00.





După 25 de meciuri jucate în Premier League, Manchester City are 19 victorii, două rezultate de egalitate și patru înfrângeri. De partea cealaltă, Liverpool a adunat 19 victorii, 5 remize și a suferit o singură înfrângere (1-2 cu Manchester City), în 24 de etape disputate.







Clasament Premier League:



1. Liverpool 61 puncte (- un joc)

2. Manchester City 59

3. Tottenham 57

4. Chelsea 50

5. Manchester Utd 48

6. Arsenal 47 etc.