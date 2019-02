Liga 1: FCSB, doar remiză cu Dunărea Călărași (scor 1-1), la debutul oficial al lui Mihai Teja pe banca roș-albaștrilor

Mihai Teja a debutat cu stângul la FCSB, roș-albaștrii reușind doar un rezultat de egalitate, scro 1-1, cu Dunărea Călărași, formație aflată în zona retrogradării și care venea după șase înfrângeri consecutive în campionat. În acest moment, FCSB se află la o distanță de cinci puncte față de CFR Cluj, liderul din Liga 1.





FCSB a deschis scorul în minutul 16, prin Dennis Man, care a marcat cu un șut din prima, cu piciorul stâng, de la marginea careului. Gazdele au egalat după prima jumătate de oră de joc, Mediop profitând de o serie de erori în defensiva roș-albaștrilor. Bălgrădean a degajat greşit, Planic a fost depășit ușor de atacantul gazdelor, pentru ca mai apoi portarul roș-albaștrilor să gafeze din nou. Mingea a trecut pe sub Bălgrădean şi s-a oprit în plasă.







După acest rezultat de egalitate, FCSB se află la 5 puncte în spatele liderului Ligii 1, CFR Cluj, care are și un meci mai puțin disputat și se poate distanța la opt puncte în fruntea clasamentului. Ardelenii vor primi vizita celor de la Hermannstadt, în această seară, de la ora 20:00.





În minutul 90, Dan Alexa, antrenorul celor de la Dunărea Călărași, a fost trimis în tribună de Ovidiu Haţegan, după protestele tehnicianului pentru faptul că arbitrul nu a oprit jocul, deși Alin Dobrosavlevici era căzut pe gazon. Jucătorul gazdelor a fost lovit cu genunchiul în zona rinichilor de portarul echipei FCSB, fiind transportat cu ambulanța la spital, după încheierea partidei.





"Am ieşit pe centrare, ne-am ciocnit, îmi pare foarte rău, mai ales că este şi prietenul meu. Am vorbit cu el, mi-a zis că e ok", a declarat Bălgrădean la Digisport.







Bălgrădean: "Am pierdut două puncte din cauza mea"





"Îmi pare rău, îmi cer scuze faţă de colegii mei. Au muncit exemplar, meritam cele 3 puncte, dar vorbele sunt de prisos acum. Am pierdut două puncte din cauza mea azi. Nu mi-a reproşat nimeni nimic. Nu a fost să fie, meritam victoria, dar nu am putut şi am pierdut două puncte din cauza mea.





Cred că domnul Teja a făcut...nu minuni, dar a produs schimbarea de care aveam nevoie. Pasăm, avem posesie şi cred că vom arăta mult mai bine în viitor", a declarat Cristian Bălgrădean, portarul celor de la FCSB.





Ce a spus Mihai Teja





"Ne doream foarte mult să câştigăm, nu e nimic pierdut, mai sunt multe meciuri de jucat. Nu e vina lui Bălgrădean, e vina tuturor. Toţi avem să ne reproşăm ceva, sunt multe lucruri de rezolvat, trebuie să muncim mult mai mult", a declarat Mihai Teja, antrenorul de la FCSB, la Digisport.







Au evoluat echipele:





Dunărea Călăraşi: Calancea - Vlădoiu, Dobrosavlevici, Luchin, Ben Djemia (A. Omrani '65) - Honciu, Bourceanu (Simion '59), Ammari (Munteanu '75), Mendy - Mediop, Souda. Antrenor: Dan Alexa



FCSB: Bălgrădean - Benzar, Planici, Filip, Junior Morais - Nedelcu, Stoian (Matei '51) - Man, Tănase (Gnohere '67), Fl. Coman – Rusescu (Moruţan '58). Antrenor: Mihai Teja



Cartonaşe galbene: Bourceanu ‘40, Honciu '42 / Stoian ’36, Junior Morais ‘42, Benzar '45, Moruţan '63, Nedelcu '86



Arbitri: Ovidiu Haţegan – Octavian Şovre, Sebastian Eugen Gheorghe – Cătălin Popa



Observatori: Eduard Dumitrescu, Marin Petrache.



