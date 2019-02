VIDEO Qatar a câştigat în premieră Cupa Asiei/ Victorie cu 3-1 în fața Japoniei

Reprezentativa Qatarului a câştigat, vineri, pentru prima dată Cupa Asiei, învingând în finală, la Abu Dhabi, cu scorul de 3-1, selecţionata Japoniei, potrivit News.ro.

Golurile învingătorilor au fost marcate de Almoez Ali ’12 (gol superb, din foarfecă, după ce a jonglat cu balonul), Abdelaziz Hatim ’27 şi Akram Hassan Afif ’83. Pentru Japonia a înscris Takumi Minamino, în minutul 69.

