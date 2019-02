​Liga 1: Remiză între Gaz Metan Mediaş şi Astra Giurgiu, scor 1-1

Au marcat Nasser Chamed ‘45+1 pentru gazde şi Ionuţ Butean ‘66 pentru oaspeţi.



Au evoluat echipele:





Gaz Metan Mediaş: Pleşca – Creţu, M. Constantin, I. Cristea, Trif – Ivanov, L. Aurelio – Olaru (Mendes ’88), Chamed (Mailat ’68), Ely Fernandes – Yazalde (Rondon ’65). Antrenor: Edwand Iordănescu





Astra Giurgiu: Lazar – Erico (Biceanu ’40), Bejan, Cestor – Belu-Iordache, Butean, N. Roşu, V. Gheorghe (Balaure ’59), Radunovic – Zoua, Llullaku (Crişan ‘90+1). Antrenor: Constantin Enache





Cartonaşe galbene: Ivanov ’69, M. Constantin ’83, Olaru ‘83 / Erico ’22, Lazar ’22, Cestor ’23, Bejan ’64, Radunovic ‘71





Arbitri: Sebastian Colţescu – Vasile Marinescu, Daniel Mitruţi – Lucian Rusandu





Observatori: Zoltan Szekely, Bogdan Buhuş

“Per total Gazul a fost echipa mai pozitivă, care a controlat jocul. Am avut o repriză foarte bună. Am controlat în totalitate prima repriză. Per total pe mine m-a mulţumit prima repriză, cu foarte mici excepţii. În repriza a doua am pierdut un pic teren, dar am primit gol pe o nesincronizare. Am avut în continuare ocazii foarte bune. Este nedrept rezultatul. Per total Gaz a fost echipa mai bună şi merita să câştige”, a spus Iordănescu la Digi Sport.





“Inamicul numărul unu este timpul. Avem cinci etape. Presiunea este foarte mare. Ne jucăm ultima catre dar sunt convins că Gaz are potenţial”, a menţionat el, referitor la şansele echipei Gaz Metan Mediaş de a ajunge în play-off-ul Ligii I.

“Sunt în continuare supărat pe prima repriză, una slabă, anemică, fără orizont. Am jucători de mare valoare şi sunt şi băieţi de caracter. Aşteptam mai mult din partea lor în prima repriză. În repriza a doua a fost altfel, am văzut un joc legat. Nu am arătat uniţi în prima repriză. E un început mai greoi, dar e bine că nu am pierdut jocul. Mă mulţumeşte rezultatul de egalitate”,