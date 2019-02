Digisport: WhatsApp-ul, interzis la o echipă din România. “Să-și ia telefoane cu butoane!”

Gigi Becali a luat o decizie radicală: şi-a închis contul de WhatsApp şi consideră că şi fotbaliştii ar trebui să procedeze la fel pentru a se concentra asupra fotbalului.





„Trebuie să renunți la telefoane, la WhatsApp. Eu l-am închis. Nu mai vorbesc cu nimeni pe WhatsApp. A venit ieri un călugăr la mine și l-am întrebat dacă are WhatsApp și mi-a spus că-l închide. Atunci i-am spus că suntem prieteni. Nu mai vreau să am telefon d-ăsta. Vreau să-mi iau telefon cu butoane. De cinci zile am închis WhatsApp și sunt așa odihnit. Vrei să fii fotbalist, ia-ți telefon cu butoane. Doar așa poți să faci fotbal", a declarat patronul FCSB-ului la Pro X.