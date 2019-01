​Cupa Angliei: Chelsea vs Manchester United, capul de afiș al optimilor - Programul complet al partidelor

Cel mai spectaculos duel din optimile de finală ale Cupei Angliei se anunță a fi cel dintre Chelsea, deținătoarea trofeului, și Manchester United, echipă invincibilă de la instalarea lui Ole Gunnar Solskjaer pe banca tehnică. Cele două formații vor reedita astfel finala de anul trecut a competiției.





Chelsea și Manchester United s-au întâlnit anul trecut în finala Cupei Angliei. Formația londoneză a câștigat trofeul după o victorie la limită, scor 1-0. Unicul gol al întâlnirii a fost marcat de Edern Hazard, care a transformat o lovitură de la 11 metri.





Manchester City, campioana Angliei, a avut mai mult noroc la tragerea la sorți și va juca în deplasare cu o echipă de ligă inferioară, Middlesbrough (liga a 2-a) sau Newport County (liga a 4-a).





Partidele din optimi se vor disputa într-o singură manșă, între 15 și 18 februarie, pe terenul primelor echipe trecute în lista de mai jos.





Cupa Angliei, optimi:





Bristol City vs Shrewsbury Town/Wolverhampton Wanderers

AFC Wimbledon vs Millwall

Doncaster Rovers vs Crystal Palace

Middlesbrough/Newport County vs Manchester City

Chelsea vs Manchester United

Swansea vs Barnet/Brentford

Portsmouth/Queens Park Rangers vs Watford

Brighton & Hove Albion/West Bromwich Albion vs Derby County







Echipele care au remizat în turul precedent se vor întâlni din nou săptămâna viitoare, pe 5 februarie.





21:45 Barnet - Brentford (a fost 3-3 în primul meci)

21:45 Newport Co - Middlesbrough (1-1)

21:45 QPR - Portsmouth (1-1)

21:45 Wolves - Shrewsbury (2-2)

22:00 West Brom - Brighton (0-0)