Cupa Africii pe Națiuni 2019, amânată cu o săptămână din cauza ramadanului

CAN 2019 va avea loc între 21 iunie şi 19 iulie, în locul datelor prevăzute iniţial (13 iunie - 15 iulie), a precizat fostul internaţional egiptean Mohamed Fadl, însărcinat de Federaţia de fotbal din ţara sa cu supervizarea organizării acestui turneu rezervat selecţionatelor naţionale de pe continentul african."Confederaţia africană de fotbal ne-a informat oficial în legătură cu această amânare", a declarat Fahl, adăugând că decizia a fost luată "la cererea ţărilor din Maghreb, Maroc, Tunisia şi Algeria", care doresc o perioadă de repaus pentru jucătorii lor, după încheierea ramadanului.Lună sacră in islam, ramadanul impune abţinerea de la mâncare, băutură şi alte plăceri pentru toţi musulmanii, de la răsăritul şi până la apusul soarelui. În acest an, ramadanul va va avea loc între sfârşitul lunii mai şi finele lunii iunie.Cupa Africii pe Naţiuni se va desfăşura în premieră anul acesta în plină vară, cu 24 de echipe participante, faţă de 16 la ediţiile anterioare. Tragerea la sorţi a grupelor competiţiei va avea loc pe 12 aprilie, la Cairo, scrie Agerpres