​Serie A: Torino a învins-o pe Inter Milano, scor 1-0

Armando Izzo a înscris singurul gol al partidei în minuul 35. În minutul 86, Inter a rămas în inferioritate numerică după eliminarea lui Matteo Politano.

Sampdoria vs Udinese 4-0

Clasament Serie A:





1. Juventus 20 meciuri (41-11) 56 puncte

2. Napoli 21 (39-18) 48

3. Inter 21 (31-15) 40

4. AC Milan 21 (28-20) 35

5. AS Roma 21 (40-29) 34

6. Sampdoria 21 (39-26) 33

7. Atalanta 21 (47-30) 32

8. Lazio 20 (29-23) 32

