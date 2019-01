VIDEO Cupa Spaniei: Real Madrid - Girona 4-2 / Madrilenii, aproape de semifinale - Sergio Ramos a marcat spectaculos din penalty

Real Madrid s-a impus în partida de pe teren propriu cu Girona, scor 4-2, în manșa tur a sferturilor de finală ale Cupei Spaniei. "Galacticii" nu au avut deloc o misiune ușoară, obținând victoria în ultimele 15 minute ale confruntării de pe "Santiago Bernabeu".



Meciul a început promițător pentru oaspeți, care au deschis scorul încă din minutul 7, prin Lozano. "Galacticii" au revenit și au reușit să întoarcă scorul până la pauză. Lucas a egalat în minutul 18, iar Ramos a înscris din penalty pentru 2-1. Spaniolul a transformat lovitura de pedeapsă din scăriță, procedeu cunoscut sub numele de "panenka". Fundașul de la Real Madrid nu a ratat niciun penalty în acest sezon, ajungând la șapte goluri înscrise de la punctul cu var.



Spectacolul a continuat și în repriza a doua. Girona a restabilit egalitatea în minutul 66, tot dintr-un penalty, prin Granell. Ramos a ieșit din nou la rampă în minutul 77 și a reușit dubla cu o lovitură de cap, după o centrare perfectă a lui Marcelo. Ultimul gol al madrilenilor a fost semnat de Benzema (80').

Partida retur se va disputa la 31 ianuarie, pe Estadio Municipal de Montilivi, la ora 22:30.

Rezultatele înregistrate în prima manșă a sferturilor Cupei Spaniei:

Real Madrid - Girona 4-2

Espanyol - Betis 1-1

Sevilla - Barcelona 2-0

Getafe - Valencia 1-0



Vezi mai jos penalty-ul executat de Sergio Ramos:



Sergio Ramos with the panenka penalty to give Real Madrid the 2-1 lead over Girona! #Madrid #RealMadrid #RealMadridGirona pic.twitter.com/cNsEq8P6OY