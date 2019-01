Poliţia din insula Guernsey a oprit definitiv operaţiunile de căutare a avionului dispărut în care se afla Emiliano Sala

"Noi am trecut în revistă toate informaţiile disponibile (...) şi am luat decizia dificilă de a pune capăt căutărilor", a anunţat poliţia într-un comunicat publicat pe contul său de Twitter. Potrivit comunicatului, "şansele de supravieţuire în acest stadiu sunt infime".

"În ciuda eforturilor echipelor din Insulele Canalului, Marea Britanie şi Franţa, prin care s-a acoperit o suprafaţă de 1,700 de mile pătrate – din care pe o parte semnificativă s-a căutat mai mult de o dată, şi a faptului că am analizat date de telefoane mobile şi imagini din satelit, nu am reuşit să găsim nicio urmă a avionului, pilotului sau pasagerului.

S-a căutat încontinuu mai mult de 24 de ore. Cele trei avioane şi cinci elicoptere au înregistrat în total 80 de ore de zbor. Au fost implicate şi două ambarcaţiuni de salvare şi au ajutat şi diverse nave aflate în trecere şi vase de pescuit. Am reanalizat toate informaţiile disponibile, luând în calcul şi ceea ce ştiam despre echipamentul de urgenţă care se afla la bord, şi am luat dificila decizie de a încheia căutările", se mai arată în comunicatul semnat de David Barker, reprezentant al căpităniei Guernsey, citat de News.ro.

Barker a menţionat că, deşi căutările au încetat, echipajelor tuturor vaselor şi aeronavelor care vor trece prin zonă li se va cere să fie atente pentru a se descoperi orice eventuală urmă a avionului dispărut.

Aşa cum a indicat joi dimineaţă, poliţia din insula Guernsey şi-a concentrat căutările asupra zonelor de coastă pentru a încerca să localizeze avionul în care se aflau Emiliano Sala şi pilotul. Luni seară a fost pierdut contactul cu aparatul care zbura între Nantes şi Cardiff.



Jucătorul argentinian în vârstă de 28 de ani, autor a 12 goluri în prima jumătate a sezonului din Ligue 1 pentru Nantes, a fost transferat recent la Cardiff City în schimbul unei sume record pentru un club galez, estimată de presă la 17 milioane euro.



