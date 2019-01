Atacantul argentinian Gonzalo Higuain a fost împrumutat pentru şase luni la Chelsea de către Juventus Torino, după ce a trecut vizita medicală, informează News.ro.

Higuain este jucătorul echipei Juventus Torino până în iunie 2021, dar a fost împrumutat de la AC Milan la începutul sezonului. 9 goluri în 23 de partide a marcat acesta în perioada petrecută la Milano.

În vârstă de 31 de ani, Higuain a mai jucat sub conducerea lui Maurizio Sarri la Napoli în perioada 2015/16, când a fost golgheterul din Serie A, cu 36 de goluri.

Welcome to London and welcome to Chelsea, @G_Higuain! \uD83D\uDE4C#HiguaIN pic.twitter.com/DMJN7z8YOL