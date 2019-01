​FOTO Adidas a lansat mingea oficială pentru fazele eliminatorii din Champions League

​Adidas a prezentat mingea oficială cu care se va juca în fazele eliminatorii ale Champions League, aceasta numindu-se 'Madrid Finale 19'. Balonul va fi utilizat în premieră pe data de 12 februarie, când se vor disputa primele meciuri din optimile de finală: Manchester United vs PSG și AS Roma vs FC Porto.





"Designul mingii este conceput pentru a evidenția stelele, simbolul competiţiei. Elementele albe în formă de stea contrastează cu imprimarea grafică vibrantă, ce acoperă restul mingii. Pentru a oferi balonului un design modern și îndrăzneț, a fost creată o grafică digitală compusă din trei niveluri.







Textura exterioară - constantă pentru toate mingile oficiale - oferă aderență desavârşită și control total, în timp ce elementele în formă de stea, integrate termic, asigură o suprafață exterioară netedă pentru un prim contact cu mingea îmbunătățit", se arata pe site-ul oficial al Uefa.



Meciurile din optimi:



Schalke 04 - Manchester City

Atletico Madrid - Juventus

Manchester United - PSG

Tottenham - Borussia Dortmund

Lyon - FC Barcelona

AS Roma - FC Porto

Ajax - Real Madrid

Liverpool - Bayern Munchen.





Programul meciurilor tur din optimi:

*Toate partidele vor începe la ora 22:00.





12 februarie



AS Roma vs FC Porto

Manchester United vs Paris SG





13 februarie



Ajax vs Real Madrid

Tottenham vs Dortmund





19 februarie



Liverpool vs Bayern Munich

Lyon vs Barcelona





20 februarie



Atletico Madrid vs Juventus

Schalke vs Manchester City





Meciurile rămase din Champions League, ediţia 2018 - 2019, se vor desfășura la următoarele date:



12/13/19/20 februarie: optimi, tur

5/6/12/13 martie: optimi, retur

9/10 aprilie: sferturi, tur

16/17 aprilie: sferturi, retur

30 aprilie/1 mai: semifinale, tur

7/8 mai: semifinale, retur



1 iunie: Finala. Ultimul act al Ligii Campionilor se va disputa la Madrid, pe Wanda Metropolitano.



Real Madrid este echipa cu cele mai multe trofee câștigate: 13. Ultimele trei ediții de Liga Campionilor au fost dominate de madrileni, după ce aceștia au trecut în finale de Atletico Madrid, Juventus și Liverpool.