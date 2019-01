VIDEO Simona Halep și pasiunea pentru fotbal - "Am jucat mult fotbal când eram mică. Hagi era eroul meu"

Lider mondial în tenisul feminin, Simona Halep a demonstrat de mai multe ori că se descurcă destul de bine și cu mingea de fotbal. Românca a vorbit, într-un interviu pentru site-ul FIFA, despre pasiunea sa pentru fotbal şi abilitatea de a jongla cu mingea, dar și despre eroul său din copilărie: Gheorghe Hagi. "Am jucat mult fotbal când eram mică, pe stradă, cu verii mei şi cu fratele meu. Cred că sunt norocoasă, abilitatea de a jongla vine natural", a spus Halep.





"Iubesc fotbalul. Tatăl meu nu a avut o carieră la nivel profesionist, dar a iubit fotbalul şi toată lumea îmi spune că era foarte talentat. Eu am jucat mult fotbal când eram mică, pe stradă, cu verii mei şi cu fratele meu. Cred că sunt norocoasă, abilitatea de a jongla vine natural. Îmi place să practic toate sporturile şi poate am ceva talent şi coordonare pentru asta. Nu am făcut ceva special pentru a învăţa. Ca în orice sport, am jucat mult. Cred că recordul meu la jonglat cu mingea de fotbal este de 89", a afirmat Simona Halep, potrivit News.ro.







Gheorghe Hagi, eroul Simonei în copilărie





"Gheorghe Hagi era eroul meu. Am fost extrem de fericită când l-am întâlnit, când eram copil. Iar când am descoperit că ştia cine sunt, nu îmi venea să cred. L-am întâlnit la un meci al Stelei în Liga Campionilor. A fost foarte drăguţ. Mi-a dat câteva sfaturi foarte bune", a precizat sportiva născută în Constanța.







Ce a spus despre "Generația de Aur"





"Aud multe poveşti despre cât de buni erau şi admir fiecare jucător din acea generaţie. Nume mari, personalităţi mari, oameni mari. Şi pot spune că am onoarea de a-i cunoaşte personal pe unii dintre ei", a adăugat Halep.





"Tata şi fratele meu Nicolae vorbesc tot timpul despre fotbal. Uneori reuşesc să văd meciuri. Îi admir pe toţi sportivii şi susţin sută la sută echipa noastră naţională. Sunt o româncă mândră şi îmi place să îmi susţin ţara oricând am posibilitatea", a adăugat numărul 1 WTA.





Răspunsul la întrebarea: Cine este cel mai bun fotbalist din lume?





Yes, Simona #Halep is better at football than you (Video @Simona_Halep) pic.twitter.com/17ZB7Ws2iN — We Are Tennis (@WeAreTennis) 6 decembrie 2017

Aflată în această perioadă la Australian Open, Simona Halep va evolua joi în turul al doilea contra americancei Sofia Kenin (37 WTA). Meciul va începe după ora 06:00 (ora României).





În prima rundă a competiției de la Melbourne, Halep a învins-o pe Kaia Kanepi (Estonia, 70 WTA), scor 6-7(3), 6-4, 6-2. Vezi aici mai multe detalii.

Întrebată cine este, în opinia sa, cel mai bun fotbalist din lume, ea a răspuns: "Ştim că mulţi vorbesc de Messi şi Ronaldo că ar fi cei mai buni. Eu îi admir pe amândoi. Sunt diferiţi, dar ambii sunt sportivi foarte speciali", a precizat Halep.