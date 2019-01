​​VIDEO Fiorentina, Inter și Napoli s-au calificat în sferturile Cupei Italiei

Formațiile Fiorentina, Inter Milano și Napoli s-au calificat în sferturile Cupei Italiei după ce au trecut, fără prea mari problemele, de echipele Torino, Benevento și Sassuolo. În turul următor al competiției, Inter se va confrunta cu Lazio pentru un loc în semifinale, în timp ce Napoli va juca împotriva celor de la AC Milan. Fiorentina se va întâlni, cel mai probabil, cu AS Roma, care are meci cu Virtus Entella, echipă din Serie C.





Fiorentina s-a impus, scor 2-0, în deplasarea de la Torino, Chiesa reușind o dublă în finalul partidei, în minutele 87 și 90+2.





Rezumatul partidei Torino vs Fiorentina.





A fost un festival de goluri la Milano, unde Inter a învins cu 6-2 Benevento. Gazdele conduceau deja cu 2-0 în minutul 7 (Icardi din penalti și Candreva), iar Dalbert a făcut 3-0 înainte de pauză (minutul 45+1). Lautaro Martinez a înscris o dublă ('48 și '66), oaspeții au "spălat" puțin rușinea prin golurile reușite de Roberto Insigne și Bandinelli ('58 și '74), însă tot Inter avea să înscrie ultima, în minutul 90+5, prin același Candreva.





Rezumatul partidei Inter vs Benevento:





Meciul dintre Napoli și Sassuolo s-a terminat cu scorul de 2-0 pentru gazde, oaspeții având ocaziile lor de a înscrie. Milik ('15) și Ruiz ('74) au marcat pentru formația lui Ancelotti.





Rezumatul partidei Napoli vs Sassuolo:





18:30 Cagliari vs Atalanta

22:00 AS Roma vs Virtus Entella

AC Milan vs NapoliLazio vs Inter MilanoFiorentina vs AS Roma/Virtus EntellaJuventus vs Cagliari/Atalanta