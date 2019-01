Fostul internaţional sud-african Phil Masinga a încetat din viaţă, la vârsta de 49 de ani, a anunţat federaţia din Africa de Sud, care nu a precizat cauza morții acestuia, informează News.ro.

“O zi tristă pentru fotbalul sud-african. A murit un slujitor loial al fotbalului, pe teren şi în afara terenului”, a declarat preşedintele forului, Danny Jordaan.

The man whose goal secured South Africa’s qualification to France 1998, the country’s first #WorldCup.



Our thoughts are with the family and friends of Phil Masinga who has passed away aged 49. pic.twitter.com/VLyfNK2eSy