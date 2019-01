Sport Report: Ultimele știri de la bursa transferurilor din/în Premier League

Coutinho mai mult nu joacă, dar Barcelona îl ridică în slăvi / Cesc Fabregas vine pe stadionul miliardarilor / Diavolii Roșii închid ușa în fața lui Alderweireld / S-ar putea să vedem un nou record de preț pentru un jucător.





Barcelona: Coutinho nu e de vânzare. La scurt timp după ce Caught Offside a informat că Manchester United se interesează de fostul superstar de la Liverpool, directorul sportiv al Barcelonei, Guillermo Amor, a declarat că brazilianul este foarte apreciat de club. Chiar dacă nu joacă atât de mult cât și-ar dori, Amor îl consideră ca fiind unul din cei mai buni fotbaliști din lume, care se gândește mai mult la club decât la el însuși, ceea ce este o calitate esențială pentru catalani: „Coutinho este un jucător cu multă experiență, unul din cei mai buni din Europa și este gata să joace cinci sau 90 de minute”. Amor a continuat cu laudele, afirmând că brazilianul a jucat bine de fiecare datâ când i s-a dat ocazia. „Mai are mulți ani de contract și are mult de dat pentru Barcelona”.





După Barcelona și Arsenal, Cesc Fabregas ajunge la Monaco. Managerul lui Chelsea, Maurizio Sarri, a spus că jucătorul trebuie să plece la 31 de ani, deoarece are ocazia unui contract pe doi ani și i-a oferit un meci de adio contra lui Nottingham Forrest, pe care Fabregas l-a terminat în lacrimi. Thierry Henry, legenda lui Arsenal și în prezent antrenorul lui Monaco, a vorbit despre Fabregas încă dinainte ca mijlocașul să bată palma cu monegascii, iar acum a declarat: „Ca și mine, a avut parte de ovații în picioare. De când am plecat de la Arsenal am vorbit la două sau trei zile cu Cesc. Nu s-a schimbat deloc în acești ani. Este un jucător de care sunt interesate multe cluburi”.





Toby Alderweireld primește un veto de la Manchester United. Apărătorul lui Tottenham a fost menționat printre interesele lui United în vara trecută, fiind dorit de Mourinho, dar mișcarea nu s-a făcut. Acum, consiliul de conducere de la Manchester s-a opus aducerii sale, motivând că nu este sigură integrarea sa la Diavolii Roșii, care utilizează o linie de patru fundași, nu cinci ca la Spurs. Ca urmare, belgianul rămâne la Lilywhites, dar va putea pleca la vară pentru 25 de milioane de lire sterline, care au ajuns să sune ca un chilipir în Premier League.





Pe firul scurt:





Denis Suarez ar putea veni la Arsenal. Ar fi o mișcare formidabilă pentru Tunari, iar Sky Italy dă ca foarte posibilă plecarea extremei de la Barcelona.







Mișcări de trupe la Liverpool, dar nu de răsunet. Au plecat Nathaniel Clyne și Dominic Solanke la Bournemouth. Ar putea să vină Lloyd Kelly, un tânăr fundaș stânga de la Bristol City. Ar putea să mai plece: Divock Origi la West Ham, după s-a plasat pe un loc vizibil în vitrină cu golul câștigător cu Everton și cel de luni în înfrângerea din cupă cu Wolverhampton; Lazar Markovic la Fiorentina, în căutarea unui loc stabil după patru împrumuturi în patru ani.





Christian Eriksen, noul record mondial de sumă de transfer? Toți ochii erau pe Harry Kane, dar se vorbește că Real Madrid ar pregăti o ofertă de 250 de milioane de lire pentru mijlocașul danez. Contractul acestuia cu Tottenham expiră în 2020, dar nu a dat niciun semn că ar dori prelungirea.







Gonzalo Higuain ar fi bătut palma cu Chelsea. Argentinianul a venit la AC Milan de la Juventus pentru un an, cu clauză de achiziție, dar s-a chinuit pe San Siro și a marcat doar opt goluri în toate competițiile. Maurizio Sarri a convins Chelsea să achite clauza de buy-out de 36 de milioane de euro.



(The Independent, Sky Italy, Sportskeda.com, Express.co.uk, Punch, Gazetta Dello sport).