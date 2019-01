​​VIDEO Cupa Angliei: Liverpool, eliminată în turul al treilea de Wolverhampton Wanderers, scor 2-1

Echipa FC Liverpool, liderul din Premier League, a fost eliminată în turul al treilea al Cupei Angliei la fotbal, fiind învinsă în deplasare, cu scorul de 2-1, de formaţia Wolverhampton Wanderers, într-o partidă disputată luni seara, informează Agerpres.





Golurile au fost marcate de Raul Jimenez (38) şi Ruben Neves (55) pentru învingători, respectiv Divock Origi (51).





Antrenorul "Cormoranilor", Juergen Klopp, a aliniat în acest meci o echipă fără mulţi dintre jucătorii săi de bază, vedetele Mohamed Salah şi Roberto Firmino intrând în joc în minutul 70, fără să mai poată întoarce însă soarta calificării.

"Am fost forțat să fac aceste schimbări. Câțiva jucători erau într-adevăr bolnavi, iar la ultimul antrenament l-am pierdut pe Adam Lallana, are o accidentare minoră. După meciul cu City unii jucători au avut dureri în gât. Nu a fost nicio șansă de recuperare pentru cei care au lipsit. Schimbările trebuiau să fie făcute. Adam și Jordan (n.red. - Henderson) erau în planurile noastre. Dejan trebuia să fie doar pe bancă. Trebuie să fim atenți cu situația noastră. Venim după o perioadă foarte intensă pe care am gestionat-o bine, iar acum urmează o nouă perioadă la fel de intensă", a spus antrenorul Jurgen Klopp, potrivit Mediafax.





Liverpool nu este singurul nume mare care părăseşte Cupa Angliei în această fază, alăturându-se altor patru echipe de primă ligă, Cardiff City, Huddersfield Town, Fulham şi Leicester City, care au fost eliminate de formaţii de divizie inferioară.





Principalele meciuri din turul al treilea:

Vineri

Tranmere Rovers (D4) - Tottenham Hotspur 0-6





Sâmbătă

Bournemouth - Brighton 1-3

West Ham - Birmingham (D2) 2-0

Burnley - Barnsley (D3) 1-0

Manchester United - Reading (D2) 2-0

Gillingham (D3) - Cardiff City 1-0

Everton - Lincoln City (D4) 2-1

Chelsea - Nottingham Forest (D2) 2-0

Derby County (D2) - Southampton 2-2

Blackpool (D3) - Arsenal Londra 0-3

Newcastle - Blackburn (D2) 1-1

Crystal Palace - Grimsby Town (D4) 1-0

Bristol City (D2) - Huddersfield 1-0





Duminică

Manchester City -Rotherham United (D2) 7-0

Woking (amatori) - Watford 0-2

Fulham - Oldham Athletic (D4) 1-2

Newport County (D4) - Leicester City 2-1





Luni

Wolverhampton - FC Liverpool 2-1