VIDEO Manchester United, la a patra victorie cu Solskjaer pe bancă, 2-0 cu Newcastle

Romelu Lukaku a intrat pe teren în minutul 63 și a marcat după doar 38 de secunde, iar Rashford a stabillit scorul final în minutul 80.



Rezultatele obținute de Manchester United de la venirea lui Ole Gunnar Solskjaer:



Cardiff City vs Manchester United 1-5

Manchester United vs Huddersfield 3-1

Manchester United vs Bournemouth 4-1

Newcastle vs Manchester United 0-2





Rezultate înregistrate miercuri în Premier League:





Bournemouth vs Watford 3-3

Chelsea vs Southampton 0-0

Huddersfield vs Burnley 1-2

West Ham vs Brighton 2-2 (Florin Andone a intrat pe teren în minutul 82)

Wolverhampton vs Crystal Palace 0-2

Newcastle vs Manchester United 0-2





Clasament Premier League:





1. Liverpool 20 meciuri (48-8) 54 puncte

2. Tottenham 21 (46-21) 48

3. Manchester City 20 (54-16) 47

4. Chelsea 21 (38-16) 44

5. Arsenal 21 (46-31) 41

6. Manchester United 21 (43-32) 38

6. Leicester 21 (25-23) 31 etc.

Joi, la ora 22:00, are loc derbiul etapei: Manchester City vs Liverpool.