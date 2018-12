Rafael Nadal, forfait înaintea meciului cu Karen Khachanov: A simțit dureri la gleznă

După mai multe luni de pauză din cauza accidentărilor, Rafael Nadal a revenit vineri pe teren cu ocazia turneului demonstrativ de la Abu Dhabi. Ibericul a fost învins după un meci de trei seturi de Kevin Anderson, iar mai apoi a declarat forfait: finala mică cu Karen Khachanov nu va mai avea loc. Numărul doi mondial a simțit unele dureri la gleznă și a preferat să nu forțeze.





Revenit pe terenul de tenis după ce a abandonat în semifinalele de la US Open, Nadal a fost învins de Anderson, scor 4-6, 6-3, 6-3. La finalul partidei, ibericul a simțit unele dureri la gleznă (a suferit o operație în acestă parte a corpului cu doar o lună și ceva în urmă) și a preferat să nu mai dispute meciul cu Karen Khachanov, finala mică a turneului demonstrativ de la Abu Dhabi.







"Din păcate, nu voi juca meciul cu Karen Khachanov, îmi voi lua niște zile libere. Vreau să fac lucrurile pas cu pas, am stat mai mult pe teren decât m-aș fi așteptat (n.r. e vorba de partida cu Kevin Anderson). Sezonul de-abia a început pentru mine, după o pauză atât de lungă. Am avut o operație la gleznă cu doar lună și ceva în urmă, e normal pe undeva să am unele dureri. Să fiu sincer, sunt satisfăcut cu tenisul pe care l-am jucat împotriva lui Kevin. Nu este momentul să fac un pas în spate, ci unul în față, iar meciul de vineri a reprezentat un pas în față", a precizat Rafael Nadal.





Marele obiectiv al ibericului este acela să ajungă la 100% înainte de Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului (va debuta pe 14 ianuarie).





În finala turneului demonstrativ de la Abu Dhabi se vor duela Novak Djokovic (victorie în două seturi cu Karen Khachanov) și Kevin Anderson (succes în trei seturi cu Rafael Nadal).