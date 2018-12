Preşedintele federaţiei din Afganistan, acuzat că a abuzat sexual, a bătut şi ameninţat jucătoare din echipa naţională

Jucătoarele nu au dorit să le fie menţionate numele deoarece se tem pentru siguranţa lor şi a familiilor lor.





O sportivă a declarat că preşedintele federaţiei i-a pus pistolul la cap, după ce a lovit-o în faţă şi a agresat-o sexual într-un dormitor secret în care se poate intra din biroul oficialului. El a ameninţat-o că o va împuşca şi îi va împuşca familia dacă va mărturisi presei ce i s-a întâmplat.





Sportiva a spus că totul s-a întâmplat după un antrenament, când s-a dus în biroul lui Karim pentru a-i cere bani pentru transport. “I-am cerut ajutorul. A început să se apropie de mine. A spus: ‘Vreau să fiu aproape de tine, vreau să-ţi văd trupul’. Am încercat să îl ignor, am fost foarte politicoasă cu el. I-am spus: ‘Ascultă, am nevoie de bani pentru transport. Nu am bani. Poţi să mă ajuţi? Dacă nu, te rog să mă laşi să plec’. A zis că mă va ajuta şi să-l aştept. Am spus că vreau să plec acasă. Mi-a răspuns: ‘Nu-ţi face griji, îţi voi da bani’. Preşedintele mi-a spus să îl urmez în camera alăturată. Am mers cu el, credeam că o să mă ajute. Am mers după el în încăperea următoare. A intrat în altă cameră şi acolo era alta, foarte întunecată. În acea cameră era o uşă. Uşa nu se distinge, arată ca un zid, este greu să îţi dai seama că este o uşă. Era deschisă. În interior, era ca într-o cameră de hotel, un pat, alte piese de mobilier şi o baie. Mi-a spus să intru. Am intrat. El era în spatele meu şi a încuiat uşa. Mi-a spus să mă aşez pe pat. Eram îngrijorată, tremuram. Mi-a spus: ‘Astăzi vreau să aflu ce este sub îmbrăcămintea ta’. ‘Lasă-mă în pace, vreau să plec acasă’, îi spuneam eu. M-am ridicat şi i-am spus că vreau să plec, iar el mi-a răspuns: ‘Poţi să ţipi cât vrei, nu te aude nimeni’. Apoi a început să mă împingă spre pat. M-am ridicat din nou. Îi spuneam: ‘Lasă-mă în pace. Am venit doar pentru ajutor, nu îl mai vreau. Te rog să mă laşi să plec’. Îmi spunea că va vedea dacă sunt sau nu lesbiană, pentru că stăteam mult alături de fete şi arătam puţin ca un băiat. Am încercat să mă opun, dar mi-a dat un pumn în faţă. Am căzut pe pat. Am încercat din nou să mă ridic şi să merg la uşă, dar nu am putut să deschid uşa, pentru că avea un mecanism cu amprentă şi nu se putea deschide fără amprenta lui. M-a lovit cu pumnul în faţă şi în gură. Sângeram. M-a bătut, am căzut pe pat şi totul s-a întunecat… Când m-am trezit, eram dezbrăcată complet şi era sânge peste tot. Tremuram, nu ştiam ce mi s-a întâmplat. Patul era plin de sânge, îmi curgea sânge din nas, gură şi vagin. M-am dus în baie. M-am spălat pe faţă şi m-am îmbrăcat. M-am dus la el şii-am spus: ‘Voi merge aşa şi îi voi povesti presei ce am păţit’. Şi-a luat arma, a pus-o la capul meu şi a spus: ‘Vezi ce ţi-am făcut? Pot să te împuşc în cap şi peste tot va fi creierul tău. Şi pot să îi fac acelaşi lucru familiei tale. Dacă vrei ca familia ta să fie în viaţă trebuie să nu spui nimic’. Apoi mi-a aruncat cu bani în faţă şi mi-a zis să iau banii şi să plec. Mi-a zis că nu vrea să îmi vadă faţa. A deschis uşa şi am plecat”, este relatarea fotbalistei.





Altă jucătoare a spus că oficialul a ameninţat-o în faţa colegelor sale, la un antrenament, că îi va tăia limba. Ea a fugit de el după ce a fost agresată sexual o dată şi altă dată Karim a încercat să o dezbrace.





A treia jucătoare citată de The Guardian a afirmat că, după ce a fugit dintr-o încăpere în care Karim a încercat să o sărute pe gât şi pe gură, a fost exclusă din echipa naţională şi au apărut zvonuri că ar fi lesbiană. Altă sportivă a declarat că şi despre ea au apărut astfel de zvonuri.





FIFA anchetează acuzaţiile care îl vizează pe Karim. De acuzaţii de abuzuri sexuale sunt vizaţi şi alţi oficiali din federaţie.