Mihai Teja, după ce a fost numit antrenor la FCSB: "Am venit să-mi croiesc un drum în viaţă, nu am venit pentru bani"

"Pentru mine e oportunitate, sunt un antrenor tânăr care vrea performanţă, ştiu ce se vrea la Steaua, ştiu ce vrea domnul Becali, e clar că la echipele mari să faci performanţă. Nu am venit pentru bani, am venit să îmi croiesc un drum în viaţă şi cred că FCSB este un drum foarte important pentru mine. Sper să nu dezamăgesc şi să încerc să răsplătesc încrederea domnului Becali şi să fac performanţă. Nu există teste, la orice echipă din lume te duci dacă ai rezultate, rămâi, dacă nu, pleci, presiune există peste tot cu atât mai mare la echipele mari. M-am apucat de meseria asta din pasiune, ştiu ce se întâmplă şi ştiu ce se va întâmpla, cu cât voi avea mai multe rezultate, voi progresa în cariera de antrenor, dacă nu stai acasă", a declarat Teja, într-o conferinţă de presă.





El consderă că nu va avea probleme în a se impune în vestiarul echipei FCSB.





"De ce să nu mă impun în vestiar? Altfel nici nu aş mai fi răspuns la telefon sau i-aş fi spus domnului Becali că nu sunt pregătit. Ştiu ceea ce pot. Am o filozofie de joc, voi încerca să o impun la echipa Steaua şi îmi doresc foarte mult să fac performanţă. Am mai fost la Steaua, am mai lucrat împreună cu domnul Becali, ştiu ce înseamnă Steaua, am petrecut doi ani în Champions League şi în Europa League ştiu ce se vrea aici şi e normal pe altă parte pentru că este o echipă mare, un brand, un club la care pretenţiile sunt foarte mari", a spus tehnicianul.





Mihai Teja a precizat că s-a înţeles cu gruparea Gaz Metan Mediaş pentru rezilierea contractului său.





"Am rezolvat cu Mediaşul, m-au înţeles, au fost de acord ca eu să pot să plec de acolo pentru că eu mi-am dorit foarte mult să lucrez la Steaua şi vreau să fac o schimbare în viaţa mea, să fac o performanţă mult mai mare. Este o luptă deschisă la titlu, şi cu CFR şi cu celelalte echipe. Noi avem un lot foarte bun, domnul Becali mă sprijină şi cumpără cam tot ce este mai bun de pe piaţa românească. Vom aduce trei-patru jucători şi vom face o echipă foarte puternică. Eu sper să nu dezamăgesc", a afirmat el.





Antrenorul nu consideră că a fost numit la FCSB deoarece este din aceeaşi comunitate, de aromâni, ca finanţatorul echipei.





"Deocamdată staful este în completare, în două-trei zile îl voi stabili, şi cu un preparator fizic şi doi antrenori secunzi. În performanţă nu există relaţii de rudenie sau de prietenie trebuie să câştigi să faci lucrurile să meargă. Indiferent ce se întâmplă, legăturile de familie sunt cu totul aparte, nu am venit la Steaua pentru că suntem în aceeaşi comunitate de aromâni, ci pentru că domnul Becali crede foarte mult în ceea ce putem face împreună şi eu la fel, vreau să facem performanţă. Este un prilej foarte bun pentru mine şi asta îmi doresc. Nu o să ţin de scaun dacă nu voi avea performanţă, vreau ca echipa să joace un fotbal bun şi în acelaşi timp să am şi rezultate pentru că doar asta te ţine ca antrenor, restul sunt discuţii. Sunt şase luni în care domnul Becali mi-a promis că nu se va băga. Lotul pe care îl am acum este unul foarte bun pentru că domnul Becali a luat tot ceea ce este mai bun, au calitate, se pot bate la campionat şi pot face performanţă. Sunt şi unii băieţi tineri care au calităţi şi împreună încercăm să atingem obiectivele", a mai declarat Teja.





În vârstă de 40 de ani, Teja a mai antrenat echipele Universitatea Cluj, Dinamo, Pandurii Târgu Jiu şi naţionala de tineret. El era la Mediaş de la începtul acestui sezon.





Nicolae Dică a fost obligat de Gigi Becali să demisioneze de la FCSB după ce echipa sa a fost învinsă, sâmbătă, pe teren propriu, cu 2-0, de CFR Cluj, în etapa a 21-a a Ligii I. Clujenii termină 2018 pe primul loc în clasament, cu un avans de şase puncte faţă de rivala FCSB.