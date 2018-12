Digi Sport: „Finala" pentru postul de antrenor la FCSB și cine e favorit să-i ia locul lui Dică

Toți cei 3 antrenori sunt sub contract, dar ultimul este cel mai greu de adus. Cel puțin dacă ne raportăm strict la aspectul financiar. Așa cum digisport.ro a anunțat ieri în exclusivitate, "Șumi" are o clauză de reziliere de 500.000 de euro la Al Shabab. Acest lucru va cântări foarte mult în luarea unei decizii, pe lângă faptul că trecutul rapidist al lui Șumudică îi ridică lui Becali semne de întrebare în raport cu fanii. "Finala" Mihai Teja - Dan AlexaArgumentele de mai sus în fac pe Șumudică să fie cotat cu a treia șansă în cursa pentru postul de antrenor la FCSB. Din sursele Digi Sport, "finala" îi are ca protagoniști pe Mihai Teja și pe Dan Alexa. Deși Becali s-a întâlnit deja cu antrenorul celor de la Dunărea Călărași, cele mai mari șanse de a prelua vicecampioana României le are Mihai Teja.