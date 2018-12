​Retrospectivă 2018 - Răzvan Burleanu: "Dacă am fi câştigat grupa de Liga Naţiunilor am fi putut vorbi de un an excelent"

Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal (FRF), Răzvan Burleanu, a declarat, pentru Agerpres , că în cazul în care echipa naţională ar fi câştigat grupa în Liga Naţiunilor 2018 ar fi fost un an excelent, în condiţiile în care selecţionata de tineret s-a calificat după două decenii la Campionatul European Under-21.

Acesta a subliniat importanţa calificării echipei naţionale U21 la Campionatul European din 2019 pentru fotbalul românesc.

În ceea ce priveşte partea administrativă, preşedintele FRF a remarcat în mod special elaborarea Manualului de Clasificare a Academiilor pentru Copii şi Juniori şi a Regulamentului de Certificare a Condiţiilor de Participare în Liga a II-a.

Principalul obiectiv al Federaţiei Române de Fotbal în 2019 este legat de participarea primei reprezentative în preliminariile EURO 2020.

Preşedintele FRF a menţionat că echipa anului 2018 nu poate fi decât selecţionata Under-21 a României.

"Dacă este să ne referim exclusiv la rezultatele sportive, aş spune că a fost un an bun. Echipa naţională U21 s-a calificat la Campionatul European pentru a doua oară în istorie şi după o pauză de două decenii, România U17 şi U19 s-au calificat la turul de elită, naţionala de seniori a încheiat 2018 fără înfrângere. Bilanţul, aşadar, este în mod evident pozitiv. Dacă am fi câştigat grupa de Liga Naţiunilor am fi putut vorbi de un an excelent","Această calificare constituie nu doar o performanţă sportivă remarcabilă care evidenţiază talentul românesc în fotbal şi efectele unor măsuri luate în zona administrativă, precum 'regula U21 în Liga I', Liga Elitelor U19 şi U17, obligaţia ca fiecare club să aloce cel puţin 10% din orice transfer în propria academie sau investiţiile de la loturile naţionale, ci are toate premisele să devină un reper pentru generaţiile şi mai tinere. E nevoie de modele autohtone pentru cei mai tineri practicanţi ai fotbalului din România","Ne dorim, în primul rând, să trecem de faza grupelor la EURO 2019. Ar însemna enorm să ajungem între cele mai bune patru echipe ale continentului, mai ales venind dintr-o grupă cu Anglia, Franţa şi Croaţia. Ideal ar fi să ne calificăm în semifinale şi, astfel, la Jocurile Olimpice. Fireşte că această generaţie devine tot mai puternică pe măsură ce beneficiază de competiţii internaţionale de anvergură, iar Jocurile Olimpice ar fi o prelungire frumoasă pentru parcursul de până acum","Misiunea noastră e de a furniza suportul optim pentru performanţa sportivă, astfel că aş evidenţia două proiecte foarte importante care depăşesc zona instituţională, acolo unde anul 2018 a însemnat o consolidare profundă. Este vorba de elaborarea Manualului de Clasificare a Academiilor pentru Copii şi Juniori, proiect care va fi implementat în 2019 pentru centrele dedicate fotbalului juvenil precum şi centrele de copii şi juniori din cadrul cluburilor de seniori. Acestea vor putea dobândi o reputaţie sporită, crescând oportunităţile de finanţare, se va dezvolta acest segment fotbalistic la nivel investiţional, iar părinţii vor avea o radiografie clară atunci când îşi vor duce copiii la fotbal. Al doilea proiect pe care l-aş evidenţia este elaborarea Regulamentului de Certificare a Condiţiilor de Participare în Liga a II-a, proiect aprobat de Comitetul Executiv al FRF şi care va fi completat în 2019 cu reglementări adaptate pentru Liga a III-a. Vom avea competiţii mai solide şi cu mai puţine retrageri, transparenţă financiară şi o creştere a standardului de performanţă, ceea ce ar trebui să conducă la mai multe investiţii din partea autorităţilor locale, fiindcă în 2019 fotbalul românesc la nivel de cluburi va fi unul sustenabil","Cred că avem toate şansele să ne calificăm la EURO 2020, e o grupă în care ne vom lupta pentru fiecare punct, cu fiecare dintre reprezentativele Spaniei, Suediei şi Norvegiei",Prima reprezentativă a României a încheiat pe locul doi Grupa a 4-a din Seria C a Ligii Naţiunilor, competiţie aflată la prima ediţie. Echipa naţională a acumulat 12 puncte, cu 2 mai puţin decât liderul Serbia (2-2 în deplasare, 0-0 acasă), într-o grupă din care au mai făcut parte Muntenegru (0-0 acasă şi 1-0 în deplasare) şi Lituania (2-1 în deplasare, 3-0 acasă).Reprezentativa de tineret a obţinut după o pauză de 20 de ani calificarea la Campionatul European Under-21, găzduit în 2019 de Italia şi San Marino. România U21 a terminat preliminariile neînvinsă, clasându-se la final pe primul loc cu 24 puncte, urmată de Portugalia, 22 puncte, Bosnia-Herţegovina, 18 puncte, Ţara Galilor, 13 puncte, Elveţia, 10 puncte şi Liechtenstein, 0 puncte. La CE 2019, naţionala de tineret a fost repartizată în Grupa C alături de Anglia, Franţa şi Croaţia.Echipele naţionale Under 17 şi Under 19 ale României au ratat în primăvară calificarea la turneele finale ale Campionatului European 2018, încheind grupele din turul de elită pe locurile 4, respectiv 2. În schimb, cele două selecţionate s-au calificat în toamnă la turul de elită, ultima fază înaintea Campionatului European 2019. Selecţionata U17 s-a calificat de pe locul doi al grupei, fiind devansată de Ungaria, la fel ca şi reprezentativa U19, care a fost devansată de Grecia.