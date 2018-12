Fostul internaţional olandez Frank de Boer a fost numit, duminică, antrenor principal al echipei din MLS Atlanta United, informează News.ro.

Olandezul în vârstă de 48 de ani va fi prezentat oficial înainte de startul sezonului 2019.

De Boer a pregătit ultima dată echipa Crystal Palace, în 2017.

We can’t wait to introduce you in person, Atlanta



A message from the new coach! pic.twitter.com/lURl84q0Wq