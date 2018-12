Digi Sport: Când va fi anunțat noul antrenor al FCSB

Gigi Becali a afirmat că există 3 antrenori pe lista FCSB. Finanțatorul roș-albaștrilor a recunoscut că Mihai Teja și Dan Alexa sunt principalii candidați pentru a prelua banca vicecampioanei, după plecarea lui Nicolae Dică.Conform lui Becali, noul antrenor al celor de la FCSB va fi anunțat după Sărbători. "Vorbesc cu toți. Am 3, vorbesc cu 3. Și Dan Alexa e printre ei. Teja și mai e încă unul, nu vreau să-i spun pe toți, pentru că favoriți sunt Alexa și cu Teja. Să vedem, poate ei doi nu vor să vină la Steaua. N-are rost să spun tot, că unii sunt orgolioși și poate zic că pe ei nu i-a întrebat nimeni. După Sărbători vom anunța antrenorul. Acum vorbesc, ce mentalitate, ce sistem, ce cutare, că nu ne grăbim. Și cu Dică am vorbit aseară. Mă doare sufletul. N-a fost chiar așa de rău aseară, am dominat prima repriză, am avut ocazii. Problema a fost că te egalează de la 2-0 Botoșani, când ai atâția accidentați, când te domină Gaz Metan, asta e o problemă, nu e în regulă.", a declarat Gigi Becali, la Digi Sport Matinal.