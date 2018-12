​Sport Report: Noi zvonuri la bursa transferurilor din ianuarie în Premier League

Cluburi: Manchester United; Napoli; Borussia Dortmund; Chelsea; Liverpool; Manchester City; Leicester; Tottenham; Everton; Barcelona; Newcastle; Arsenal, etc. Jucători: Kalidou Koulibaly; Christian Pulisic; Ben Chillwell; André Gomes; Ibrahim Meite; Cardiff City; Ritsu Doan; Arne Maier.pare că vrea să spargă recordul pentru transferul unui fundaș, avându-l în vizor peEnglezii se gândesc să facă o nouă propunere, după ce două le-au fost respinse, Napoli așteptând o ofertă de 100 de milioane de lire sterline (!) pentru jucătorul de 27 de ani. De asemenea, o altă țintă ar fi, pe carel-ar vinde în ianuarie pentru un preț bun. Dar internaționalul american este urmărit și de(Evening Standard)va lansa o ofertă pentru apărătorulde la, evaluat la 50 de milioane de lire. Campionii din Premier League l-au trecut pe listă, deși jucătorul de 21 de ani a semnat acum două luni un contract valabil până în 2024. (Daily Mirror)umblă dupăde la, dar trebuie să împiedice clubul de pe Mersey să transforme un aranjament temporar într-un contract permanent. Jucătorul este venit sub împrumut de lași a impresionat la „Caramele”, dar Spurs sunt hotărâți. (The Sun), atacantul lui, poate pleca liber de transfer în ianuarie și este urmărit insistent din Anglia, Rusia, Franța și Germania. Jucătorul de 22 de ani a și dat teste la FC Ural Ekaterinenburg, dar este și pe radarul celor de la West Ham, Watford, St. Etienne și Hannover. (Daily Mirror)vrea un samurai. Nou-promovata îl urmărește pe japonezul Ritsu Doan,20 de ani. (Belfast Telegraph)Arsenal îl vrea pe „noul Kroos” din Bundesliga,. Mijlocașul s-a împământenit titular la Hertha Berlin și la națiomala U-21, dar va fi promovat și la Mannschaft, călcând pe urmele lui Toni Kroos. Este evaluat șa 15 milioane de lire de club, dar englezii vor trebui să plătească cel puțin dublu, având în vedere vârsta jucătorului: 19 ani! (The Sun)