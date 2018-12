​VIDEO CM al Cluburilor: Al Ain, în finala competiției, după ce a învins la lovituri de departajare pe River Plate

\uD83C\uDDE6\uD83C\uDDEA\uD83C\uDDE6\uD83C\uDDEA\uD83C\uDDE6\uD83C\uDDEA

Host team @alainfcae_en advanced to the #ClubWC final after a penalty shoot-out victory against @CARPoficial \uD83D\uDCAA pic.twitter.com/xWI2L3QtTH