​CM 2022: Qatar nu va lua nicio decizie privind Mondialul cu 48 de echipe până nu va vedea studiul FIFA

''FIFA lucrează la un studiu de fezabilitate, se află deocamdată în faza de consultări, noi nu vom lua nicio hotărâre până nu vom vedea ce conţine documentaţia finală'', a spus Nasser Al Khater.





Săptămâna trecută, preşedintele FIFA, Gianni Infantino, afirma că "majoritatea" federaţiilor susţin ideea desfăşurării Cupei Mondiale de fotbal 2022, din Qatar, cu 48 de echipe, în loc de 32.





"Până acum, o majoritate (a federaţiilor) este pentru, fiindcă 16 echipe în plus care participă nu înseamnă doar 16 echipe în plus cu febra Mondialului, dar şi 16 echipe în plus care au dreptul să viseze", a declarat atunci Infantino într-o conferinţă de presă, la încheierea unei reuniuni a FIFA de la Doha.





"Dacă este sau nu fezabil, aceasta este întrebarea", a adăugat el.





Potrivit AFP, există însă numeroase constrângeri: CM 2022 va avea loc pe parcursul a 28 de zile şi nu 32 de zile ca de obicei, iar Qatarul este în centrul unei crize diplomatice majore cu unii dintre vecinii săi, în primul rând Arabia Saudită, ceea ce reduce posibilitatea disputării unor meciuri în ţările din zonă, soluţie evocată în condiţiile eventualei măriri a numărului de echipe.





"Discutăm despre toate aspectele, însă deocamdată n-am hotărât nimic concret", a spus, joia trecută, preşedintele FIFA.





Decizia finală în privinţa acestui proiect va fi luată în luna martie.