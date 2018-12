Lazio vs Sevilla este cel mai tare meci din 16-imile Europa League, conform tragerii la sorți care a avut loc luni. Alte partide interesante mai sunt următoarele: Sahtior vs Eintracht Frankfurt, Celtic Glasgow vs Valencia, Sporting Lisabona vs Villarreal și Galatasaray vs Benfica.



Europa League, 16-imi:



Plzen - Dinamo Zagreb

Club Brugge - FC Salzburg

Rapid Viena - Inter Milano

Slavia Praga - Genk

Krasnodar - Bayer Leverkusen

FC Zurich - Napoli

Malmo - Chelsea

Sahtior Donetk - Eintracht Frankfurt

Celtic Glasgow - Valencia CF

Rennes - Real Betis

Olympiacos - Dinamo Kiev

SS Lazio - Sevilla

Fenerbahce - Zenit

Sporting Lisabona - Villarreal

BATE Borisov - Arsenal Londra

Galatasaray - Benfica.





Meciurile din 16-imile Europa League vor avea loc pe 14 februarie – turul şi pe 21 februarie – returul.