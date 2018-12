​Champions League: Liverpool vs Bayern, Manchester United vs PSG și Atletico vs Juventus, duelurile cap de afiș din optimi

Luni a avut loc tragerea la sorți a partidelor din optimile Champions League. Cel puțin la prima vedere, cele mai interesante dueluri ar putea fi: Manchester United vs PSG și Liverpool vs Bayern Munchen. Real Madrid (campioana en-titre) se va duela cu Ajax, iar Barcelona cu Lyon.



Program optimi:



Schalke 04 - Manchester City

Atletico Madrid - Juventus

Manchester United - PSG

Tottenham - Borussia Dortmund

Lyon - FC Barcelona

AS Roma - FC Porto

Ajax - Real Madrid

Liverpool - Bayern Munchen.

