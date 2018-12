​Serie A: Cagliari vs Napoli 0-1/ Arkadiusz Milik a marcat din lovitură liberă în prelungiri

Arkadiusz Milik a transformat o lovitură liberă în primul minut al prelungirilor (au fost acordate șapte minute), după ce Cagliari a tras foarte mult de timp în repriza secundă.





Rezultatele înregistrate în această etapă de Serie A:





Inter vs Udinese 1-0

Torino vs Juventus 0-1

Spal vs Chievo 0-0

Fiorentina vs Empoli 3-1

Frosinone vs Sassuolo 0-2

Sampdoria vs Parma 2-0

Cagliari vs Napoli 0-1



Au rămas de disputat:

Duminică (21:30): AS Roma vs Genoa

Luni (21:30): Atalanta vs Lazio

Marți (21:30): Bologna vs AC Milan

Clasament Serie A:





1. Juventus 16 meciuri (33-8) 46 puncte

2. Napoli 16 (33-14) 38

3. Inter Milano 16 (28-13) 32

4. AC Milan 15 (24-18) 26

5. Lazio 15 (22-18) 25

6. Sassuolo 16 (26-22) 24

7. Sampdoria 16 (25-19) 23

8. Fiorentina 16 (24-17) 22