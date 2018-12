Mircea Petescu, impresarul care i-a dus pe Hagi la Real Madrid şi pe Popescu la PSV şi Tottenham, a încetat din viaţă

Mircea Petescu (UTA Arad vs Feyenord)

"Petescu s-a născut pe 15 mai 1942, la Pecica. “În micul orăşel arădean a jucat fotbal pentru prima dată, la Progresul, apoi a trecut la CFR Arad, de unde l-a remarcat UTA. Era anul 1959. După un an trece la Poli Timişoara, unde joacă până în 1963, cu un intermezzo de jumătate de an, când a fost component al Viitorului Bucureşti. În 1962 face parte din echipa de juniori a României care cucereşte titlul european, sub conducerea antrenorilor Gheorghe Ola şi Nicolae Dumitrescu. Din 1963 până în 1967 e la Steaua Bucureşti, apoi se întoarce acasă, la UTA. Aici trăieşte acele mari clipe ale fotbalului arădean: campion al României de două ori, momentul Feyenoord, primăvara europeană...





În vara lui 1973, Petescu a plecat în Olanda. A devenit antrenor, absolvind şcoala ca şef de promoţie. Mai întâi a stat pe banca celor de la FC Dordrecht (a şi jucat, până în 1975), iar apoi la NEC Nijmegen, Stormvogels Telstar Velsen, Sparta Rotterdam şi Go Ahead Eagles Deventer. La Rotterdam i-a descoperit pe Danny Blind, viitorul căpitan al lui Ajax Amsterdam, şi pe Adri Van Tiggelen, care a făcut carieră la PSV Eindhoven. Tot la echipa din Rotterdam i-a fost elev viitorul mare antrenor Louis Van Gaal.





Devenit impresar, după Cupa Mondială din 1990, a fost autorul transferurilor spectaculoase ale lui Gheorghe Hagi (la Real Madrid), Gheorghe Popescu (PSV Eindhoven, apoi la Tottenham) şi Ioan Ovidiu Sabău (Feyenoord Rotterdam).





A coordonat o şcoală de fotbal din Baia Mare, postură din care a fost foarte aproape de o colaborare cu UTA, în vara lui 2003. “Ultimul contact cu echipa arădeană l-a avut în februarie 2009, atunci când UTA trăia dramatic, sufocată de datorii. Atunci a participat la întrunirile care, într-un final, aveau să ţină Bătrâna Doamnă în viaţă. Odihnească-se în pace!”, menţionează site-ul clubului arădean.