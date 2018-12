​Liga 1: Mattia Montini, coșmarul lui Devis Mangia: Dinamo vs CSU Craiova 3-0

Dinamo: Muţiu - Sorescu, Popescu, Grigore, Corbu - Ait-Atmane, Gomelt – Hanca (Zenke ’85), Pesic (Creţu ’90), Salomao – Montini (Axente ‘72). Antrenor: Mircea Rednic





CSU Craiova: Pigliacelli - Martic, Donkor, Kelic, Briceag (Nuno Rocha ’59) - Mateiu, Fedele – Bărbuţ (Meza Colli ’72), Cicâldău (Mihăilă ’59), Bancu – Mitriţă. Antrenor: Devis Mangia





"Este un italian, Montini, care tot timpul a făcut meciuri bune contra mea. Eu sper că nu va face la fel în această partidă. Am pierdut un campionat de tineret în faţa lui și a lui Pigliacelli, în Italia", spunea Devis Mangia, antrenorul Craiovei, la conferința de presă.

Montini a marcat un hat-trick pe vremea când evolua pentru echipa de tineret a clubului AS Roma, împotriva echipei Varese (antrenată la acel moment de Devis Mangia). Romanii au învins cu 3-2 pe 11 iunie 2011 și Mangia pierdea campionatul.





Mangia știa de ce se teme. Montini a făcut o partidă extraordinară, a reușit un hat-trick: în minutele 30 (cu călcâiul), 48 și 53 și le-a adus dinamoviștilor prima victorie pe teren propriu după trei luni și jumătate (ultimul succes data din 25 august, 2-1 vs Hermannstadt).

Concordia Chaijna vs3-6FC Voluntari vs Astra Giurgiu 1-1Gaz Metan Mediaș vs0-2vs CSU Craiova 3-014:00 Dunărea Călărași vs Sepsi Sf. Gheorghe20:00 FC Botoșani vs FCSBDerbiul etapei, FC Viitorul vs CFR Cluj, se va disputa luni, de la ora 20:00.1. CFR Cluj 19 meciuri (32-12) 40 puncte2. FCSB 19 (37-21) 373. CSU Craiova 20 (35-19) 354. FC Viitorul 19 (25-21) 335. Astra Giurgiu 20 (24-19) 286. Gaz Metan Mediaș 20 (23-26) 287. Sepsi Sf. Gheorghe 19 (23-19) 278. Poli Iași 20 (24-30) 279. AFC Hermannstadt 20 (21-22) 2510. FC Botoșani 19 (24-27) 2311. Dinamo București 20 (21-30) 2212. Dunărea Călărași 19 (13-19) 1713. Concordia Chiajna 20 (16-34) 1714. FC Voluntari 20 (19-38) 12