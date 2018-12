La Liga: Real Madrid, încă o victorie la limită, 1-0 cu Rayo Vallecano; Atletico, 3-2 cu Valladolid

Real Madrid a obținut a doua victorie consecutivă la limită în campionatul Spaniei, scor 1-0 în fața echipei Rayo Vallecano (după 1-0 cu Huesca) și a urcat pe poziția a treia în clasament. Tot sâmbătă, Atletico Madrid s-a impus cu 3-2 în deplasarea de la Valladolid și a egalat Barcelona, cu 31 de puncte (catalanii încă nu au evoluat în această etapă).





Karim Benzema a marcat singurul gol al partidei, în minutul 13, din pasa lui Lucas.





Meciul de la Valladolid a fost unul mult mai ofertant. Atletico a condus cu 2-0 la pauză, după golurile lui Kalinic (minutul 26) și Griezmann (45, din penalti), însă s-a văzut egalată după doar 18 minute din repriza secundă (Calero în 57, autogol Saul în 63). Tot Griezmann avea să fie decisiv pentru madrileni, în minutul 80.





Sâmbătă s-a disputat și Getafe vs Real Sociedad, scor 1-0. Partida Eibar vs Valencia are loc la ora 21:45.





Clasamentul La Liga:





1. Barcelona 15 meciuri (41-19) 31 puncte

2. Atletico Madrid 16 (24-12) 31

3. Real Madrid (24-19) 29

4. Sevilla 15 (27-16) 28

5. Getafe 16 (17-12) 24

6. Alaves 15 (18-17) 24

7. Levante 15 (27-25) 22