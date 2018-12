Sport Report: Bursa transferurilor de ianuarie în Premier League

Liverpool o întrece pe Chelsea în cursa pentru aducerea lui Thorgan Hazard; Arsenal, favorită să ia un jucător care a refuzat-o pe Liverpool; Barcelona caută înlocuitor pentru Luis Suarez; David Luiz ar putea pleca gratis de la Chelsea; Cardiff l-ar lua pe Nathaniel Clyde de la Liverpool

Cluburi: Liverpool, Chelsea, Borussia Mőnchengladbach , Arsenal, Olympique Lyon, Barcelona, Everton, Tottenham, Paris Saint-Germain, Cardiff

Jucători: Thorgan Hazard, Houssem Aouar, Richarlison, Kane, Mbappé, Luis Suarez, David Luiz, Nathaniel Clyne

Liverpool o întrece pe Chelsea în cursa pentru aducerea lui Thorgan Hazard. Cormoranii vor face tot posibilul să-l aducă pe Thorgan Hazard în ianuarie de la Borussia Mőnchengladbach, în ciuda interesului constant al lui Chelsea, fostul lui club. Jucătorul are o clauză de transfer de 26 milioane lire sterline, ceea ce-l face unul din cei mai atrăgători ca raport valoare/preț din Europe. Fratele lui Eden de la Chelsea are contract cu nemții până în 2020, dar s-a vorbit mereu despre plecarea lui din Bundesliga. S-a mai vorbit și despre interes din partea lui Atletico Madrid și a Sevilliei. În trei ani pe Stamford Bridge, Thorgan n-a avut nicio apariție la nivel de seniori și a fost împrumutat la Zulte Waregem și la Borussia pentru a câștiga experiență la prima echipă (The Sun)

Arsenal, favorită să ia un jucător care a refuzat-o pe Liverpool. Unai Emery este în căutare de noi talente, având obiectivul de a o readuce pe Arsenal în Liga Campionilor. Nu a cheltuit mult peste vară, dar în ianuarie s-ar putea să aibă mulți bani la dispoziție, iar France Football pretinde că Houssem Aouar de la Olympique Lyon este pe agenda managerului care-l vede un înlocuitor de valoare pentru Aaron Ramsey. Aouar ar vrea să lucreze cu Pep Guardiola la Manchester City, dar se pare că „Cetățenii” au alte ținte. El fusese contactat de Liverpool acum doi ani, dar li s-a închis ușa când antrenorul Bruno Genesia și familia l-au convins să rămână. Aouar, 20 de ani, a avansat la prima echipă în 2017 și are 21 de apariții în Ligue 1 în acest sezon. Este evaluat la 35 de milioane de lire sterline, iar Borussia Dortmund îl urmărește dinaintea începerii sezonului, chiar dacă Aouar a semnat un nou contract pe cinci ani în iulie, mișcare cu care Lyon credea că va pune capăt speculațiilor cu privire la viitorul jucătorului. (Epress.co.uk)

Barcelona caută înlocuitor pentru Luis Suarez. Atenția catalanilor se îndreaptă spre Richarlison (Everton), care a avut un start impresionant de sezon și ar fi dorit pentru împrospătarea liniei de atac. Brazilianul de 21 de ani a înscris de șapte ori în 13 meciuri, adică o treime din golurile lui Everton, care a cheltuit 40 de milioane de lire pentru a-l aduce. Dacă va fi lăsat să plece de „Caramele”, eticheta de preț va fi usturătoare după un asemenea start de sezon. Ținta principală a Barcelonei rămâne totuși Harry Kane, dar s-a fluturat suma de 200 de milioane de lire pentru golgeterul ultimului Campionat Mondial. Iar Tottenham știe prea bine cum e să-ți ia La Liga valorile, după ce Luka Modrić și Gareth Bale au plecat la Real Madrid. Un transfer la fel de costisitor poate fi Kylian Mbappé de la PSG, dar la concurență cu Real pentru câștigătorul Cupei Mondiale. Richarlison este o alternativă mai ieftină, dar va aduce oricum un profit substanțial lui Everton. Suarez a marcat 10 goluri în startul sezonului, din care trei în El Clasico, dar o problemă la genunchi îl face să ducă cu greu un meci întreg. De acea, catalanii cântăresc toate opțiunile de a aduce un nou atacant de clasă mondială care să facă rotația cu Suarez. (The Sun)

David Luiz ar putea pleca gratis de la Chelsea. Brazilianului de 31 de ani îi expiră contractul la vară, dar și-a exprimat dorința de a rămâne pe Stamford Bridge după superba victorie în fața campionilor de la City, în care a și înscris. Dar clubul are politica rigidă de a oferi jucătorilor trecuți de 30 de ani reînnoiri de contract pe numai un an, iar în prezent nu a făcut vreo ofertă fundașului care ar putea semna un precontract în ianuarie cu altă formație. N’Golo Kanté, Marco Alonso și Cezar Azpilicueta au semnat recent angajamente pe termen lung, iar clubul speră că-i va imita Antonio Rudiger. Prelungirile de contract pe un singur an nu sunt ceva nou în Premier League. Sir Alex Ferguson a adoptat tactica în timpul domniei la Manchester United, ca și Arsène Wenger la Arsenal, iar Chelsea a procedat la fel cu John Terry și Frank Lampard. (The Sun)

Cardiff l-ar cam lua pe Nathaniel Clyde de la Liverpool. Neil Warnok, managerul lui Cardiff, i-ar oferi lui Clyne ocazia de reveni în formă după o perioadă în care l-au măcinat accidentările, dar nu e sigur că Liverpool s-ar despărți de fundașul de la echipa națională. Jucătorul de 27 de ani a apărut într-un singur meci în sezon, înfrângerea în fața lui Chelsea în Carabao Cup, din cauza problemelor de sănătate. Acum și-a revenit și Warnock recunoaște că i-ar da șansa să revină în plină formă: „Îl cunosc bine, eu i-am oferit debutul la Crystal Palace. Dar problema este că Liverpool are mulți accidentați și trebuie să vadă de soarta lor. Da, Clyne este pe lista noastră”. Liverpool se confruntă cu o adevărată criză a accidentărilor, cu Alex Oxlade-Chamberlain, Joel Matip și Joe Gomez, iar pe listă s-a adăugat și Trent Alexander-Arnold. Deci Clyne va fi binevenit în confruntarea de duminică cu vechii adversari de la Manchester United, iar Klopp a declarat: „Clyne a fost accidentat două sau trei săptămâni. Nimic serios, dar nu s-a putut antrena decât în ultimele zile. Este apt să joace 90 de minute? Nu știu. Dar el este pregătit să o facă. Este un jucător foarte experimentat”. Clyne va fi solicitat în săptămânile intense din timpul sărbătorilor, iar disponibilitatea sa în perioada de transferuri din ianuarie va depinde și de cât de repede își vor reveni colegii săi. (Goal.com)