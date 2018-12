Champions League: Liverpool și Tottenham, calificate în optimi, Borussia Dortmund câștigă grupa (Rezultatele serii)

Marți au avut primele partide din ultima etapă a grupelor Champions League. În Grupa C, Liverpool a învins Napoli, scor 1-0, și s-a calificat în optimile competiției, în timp ce Tottenham a remizat pe terenul Barcelonei (1-1) și, ajutată de rezultatul meciului Inter vs PSV (1-1) a terminat pe poziția secundă în grupa B. O altă noutate a serii vine din Grupa A, unde Dortmund a învins Monaco (0-2), a profitat de egalul din partida Club Brugge vs Atletico Madrid (0-0) și a terminat pe prima poziție.





Echipele calificate în optimile Champions League sunt: Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Barcelona, Tottenham, PSG, Liverpool, Porto, Schalke 04.

În Europa League merg: Club Brugge, Inter Milano, Napoli și Galatasaray.





Rezultatele înregistrate marți în Champions League:





Grupa A:





Club Brugge vs Atletico Madrid 0-0

AS Monaco vs Borussia Dortmund 0-2 (Guerreiro '15, '88)





Clasamentul final:





1. Borussia Dortmund (10-2) 13 puncte

2. Atletico Madrid (9-6) 13

3. Club Brugge (6-5) 6

4. AS Monaco (2-14) 1





Grupa B:





Barcelona vs Tottenham 1-1 (Dembele '7 / Lucas '85)

Inter vs PSV Eindhoven 1-1 (Icardi '73 / Lozano '13)





Clasamentul final:





1. Barcelona (14-5) 14

2. Tottenham (9-10) 8

3. Inter (6-7) 8

4. PSV Eindhoven (6-13) 2





Grupa C:





Liverpool vs Napoli 1-0 (Salah '34)

Steaua Roșie Belgrad vs PSG 1-4 (Gobeljic '56 / Cavani '10, Neymar '40, Marquinhos '74, Mbappe '90+2)





Clasamentul final:





1. PSG (17-9) 11

2. Liverpool (9-7) 9

3. Napoli (7-5) 9

4. Steaua Roșie Belgrad (5-17) 4





Grupa D:





Galatasaray vs Porto 2-3 (Feghouli '45+1, Derdiyok '65 / Felipe '17, Marega '42 pen., Sergio Oliveira '57)

Schalke vs Lokomotiv Moscova 1-0 (Schopf '90+1)





Clasamentul final:





1. Porto (15-6) 16

2. Schalke (6-4) 11

3. Galatasaray (5-8) 4

4. Lokomotiv Moscova (4-12) 3





Tragerea la sorți pentru optimile Champions League va avea loc luni, 17 decembrie, de la ora 13:00.

Meciurile rămase din Champions League, ediţia 2018 - 2019, se vor desfășura la următoarele date:





12 decembrie: etapa 6





12/13/19/20 februarie: 16-imi, tur

5/6/12/13 martie: 16-imi, retur

9/10 aprilie: sferturi, tur

16/17 aprilie: sferturi, retur

30 aprilie/1 mai: semifinale, tur

7/8 mai: semifinale, retur





1 iunie: Finala. Ultimul act al Ligii Campionilor se va disputa la Madrid, pe Wanda Metropolitano.





Real Madrid este echipa cu cele mai multe trofee câștigate: 13. Ultimele trei ediții de Liga Campionilor au fost dominate de madrileni, după ce aceștia au trecut în finale de Atletico Madrid, Juventus și Liverpool.