​La Liga: Real Madrid, victorie în deplasarea de la Huesca, scor 1-0

Gareth Bale a înscris singurul gol al partidei în minutul 8.





Rezultatele înregistrate în această etapă de La Liga:





Leganes vs Getafe 1-1

Atletico Madrid vs Alaves 3-0

Valencia vs Sevilla 1-1

Vilarreal vs Celta Vigo 2-3

Espanyol vs Barcelona 0-4

Eibar vs Levante 4-4

Huesca vs Real Madrid 0-1





Partidele Real Sociedad vs Real Valladolid şi Betis vs Rayo Vallecano sunt programate tot duminică, iar meciul Athletic Bilbao vs Girona va avea loc luni.





Clasament La Liga:





1. FC Barcelona 15 meciuri (41-19) 31 puncte

2. Sevilla 15 (27-16) 28

3. Atletico Madrid 15 (21-10) 28

4. Real Madrid 15 (23-19) 26

5. Alaves 15 (18-17) 24

6. Levante 15 (27-25) 22

7. Getafe 15 (16-12) 21

8. Girona 14 (17-16) 21