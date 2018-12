​MLS: Atlanta United, campioană la al doilea sezon de existență

Echipa antrenată de respectatul tehnician argentinian Gerardo "Tata" Martino a condus ostilităţile de la un capăt la altul şi a deschis scorul în minutul 39 prin atacantul venezuelean Josef Martinez, cel mai bun marcator şi cel mai bun jucător din MLS în 2018. Fundaşul argentinian Franco Escobar a dublat avantajul în minutul 54.

