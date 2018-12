VIDEO Serie A: Juventus vs Inter Milano 1-0/ Torinezii, de neoprit: 14 victorii și un egal în campionat

Singurul gol al partidei a fost marcat de Mario Mandzukic, în minutul 66, cu o lovitură de cap din careul mic. Cancelo a fost cel care a dat centrarea decisivă.16:00 Napoli vs Frosinone19:00 Cagliari vs AS Roma21:30 Lazio vs Sampdoria13:30 Sassuolo vs Fiorentina16:00 Empoli vs Bologna16:00 Parma vs Chievo16:00 Udinese vs Atalanta19:00 Genoa vs Spal21:30 AC Milan vs Torino1, Juventus 15 meciuri (32-8) 43 puncte2. Napoli 14 (28-14) 323. Inter Milano 15 (27-13) 294. AC Milan 14 (24-18) 255. Lazio 14 (20-16) 246. Torino 14 (19-16) 217. AS Roma 14 (24-18) 20