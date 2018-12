Jucători ai echipei Arsenal Londra, filmaţi inhalând gaz ilariant

Pantoxidul de azot încetineşte activitatea cerebrală şi mişcările corpului, dându-le celor care îl folosesc o senzaţie de euforie, care poate cauza halucinaţii. De asemenea, gazul ialriant poate produce dureri de cap, ameţeli şi paranoia, potrivit BBC.

Mai mulţi jucători ai echipei Arsenal Londra apar într-o înregistrare video inhalând gaz ilariant, protoxid de azot, folosit de obicei ca anestezic.

