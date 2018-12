Se întâmplă la Dinamo: Mircea Rednic spune că are în lot un jucător care câştigă 155.000 de euro pe an şi doar se antrenează

Antrenorul dinamovist Mircea Rednic s-a arătat foarte supărat pe jucătorii săi, după înfrângerea din meciul cu CFR Cluj, scor 0-3. El a spus că este un jucător la Dinamo care câştigă un salariu de 155.000 de euro pe an şi doar se antrenează, transmite News.ro.





"Jucătorii trebuie să înţeleagă, chiar o să-i intreb: <care vreţi să mă jucaţi, bine, dacă nu, o să băgăm jucătorii tineri şi asta e!> Poate pe unii nu îi interesează şi vor să plece. În iarnă oricum o să ne întărim, asta e sută la sută. Cine nu vrea să mai rămână la Dinamo să plece, eu nu am nimic împotrivă, nu ţinem pe nimeni cu forţa. Vorbesc de unii jucători care trec cu uşurinţă peste un meci pierdut şi vorbesc de cei care câştigă mult. Trebuie să înţeleagă că un străin când vine în România, în condiţii bune, trebuie să te implici mai mult.







Sunt jucători despre care nu îmi explic... să câştigi 155.000 de euro doar pentru că te antrenezi. Pe el nu îl interesează dacă câştigă sau nu echipa, el câştigă banii ăştia. Eu chiar am crezut că este o glumă, dar nu e o glumă şi când joacă nu se vede diferenţa. Ăsta e un salariu bun şi pentru Belgia, ştiu foarte bine ce contracte au. Eu ştiu ce buget a fost anul acesta şi dacă se analiza mai bine ce jucători s-au adus, cred că Dinamo nu ajungea în situaţia asta. Mediaşiul şi Iaşiul au adus jucători care fac diferenţa şi care nu câştigă atât de mult", a declarat Rednic.







Tehnicianul spune că nu îşi explică modul în care a primit gol Penedo de la Păun, mingea fiind trimisă către poartă de pe linia de fund a terenului.





"Am început bine jocul, a fost echilibrat, am avut şi o ocazie cu Popa, dar nu am reuşit să dăm gol. Apoi golul primit nici nu pot să-l explic, nici în curtea şcolii nu se dă aşa, nu ştiu pe unde a strecurat mingea de pe linia de corner. La începutul reprizei a doua i-am ajutat noi cu un fault stupid, nici nu avea rost să faci fault acolo. Apoi am avut noi o perioadă în care am dominant după care a fost din nou o greşeală pe contraatac şi le-am dat mingea şi a înscris Ţucudean.







Asta e, de aia CFR e campioană, de aia e pe primul loc, are jucători cu experienţă şi nu are nevoie de foarte multe ocazii, sunt pragmatici. Noi avem nevoie de 20 de ocazii ca să putem să dăm un gol. Iar situaţiile simple le complicăm şi dăm ocazia adversarului să înscrie. Nistor s-a sacrificat, ştiam eu că nu este refăcut, când ai o ruptură musculară nu se vindecă în două săptămâni. El nu a avut răbdare şi azi am jucat în 10 oameni. Când nu eşti sută la sută refăcut, e foarte greu, dar apreciez pentru că s-a scrificat", a adăugat Mircea Rednic.





Rednic spune că nu întră în panică, în urma seriei de rezultate slabe pe care le înregistrează echipa lui.

"Nu am intrat în panică, pentru că am destulă experienţă, deşi mă doare când văd că nu reuşim să realizăm în ce situaţie suntem. Situaţia e din ce în ce mai dificilă şi trebuie să crezi până la ultimul meci din sezonul regulat. Trebuie să luăm cel puţin şapte puncte din ultimele meciuri pe care le avem", a adăugat el.







Mircea Rednic mai spune că fostul dinamovist George Ţucudean, acum la CFR Cluj, ar fi trebuit declarat jucătorul anului în România: "Ţucudean, îmi pare rău că nu l-am adus aici şi am avut posibilitatea atunci când am fost eu antrenor aici. El a crescut foarte mult, se simte bine şi cred că poate să joace la echipa bune în Europa, dar nu vrea el, se simte bine aici, îi place acasă. La felul cum a evoluat anul acesta, eu cred că putea fi jucătorul anului."







Dinamo a pierdut, marţi, pe teren propriu, cu scorul de 0-3 (0-1), în faţa formaţiei CFR Cluj, în etapa a XVIII-a a Ligii I. Păun '35, Culio '51 (p) şi Ţucudean '83 au marcat golurile liderului.





În urma acestui rezultat, CFR Cluj ocupă locul 1, cu 39 de puncte, cinci peste FCSB, aflată pe locul 2, dar cu un meci mai puţin. Dinamo coboară provizoriu pe locul 11, cu 18 puncte.