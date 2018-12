DigiSport: "Mafie și bani nenorociți!" Surorile lui Ronaldo, reacții virulente după ce a fost anunțat Balonul de Aur 2018

Luka Modric a câștigat Balonul de Aur 2018 și a primit marele premiu în cadrul unei gale care a avut loc aseară, la Paris. Deși era un candidat la acest trofeu, Cristiano Ronaldo nu a participat la eveniment, intuind, probabil, deznodământul. CR7 a ieșit în final pe locul doi, lucru care le-a înfuriat peste măsură pe surorile lui, Katia și Elma Aveiro.

Surorile lui Cristiano au reacționat pe rețelele de socializare, după ce starul portughez a ratat Balonul de Aur 2018. Ronaldo, care a fost golgheterul UEFA Champions League în sezonul precedent, cu 15 reușite, a fost învins de Luka Modric în lupta pentru prestigiosul trofeu. De altfel, croatul a primit și celelalte două distincții individuale în acest an: jucătorul anului UEFA și jucătorul anului la The Best FIFA Awards.