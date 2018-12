Luka Modric a câştigat Balonul de Aur

Mijlocaşul croat al formaţiei Real Madrid, Luka Modric, a câştigat, luni seară, Balonul de Aur. Este pentru prima oară în ultimii 10 ani când trofeul nu este obținut de Cristiano Ronaldo sau Lionel Messi, potrivit Mediafax.

În ultimii zece ani, cei doi giganţi ai fotbalului contemporan, Lionel Messi și Cristiano Ronaldo, au obţinut câte cinci trofee în ancheta France Football, record all-time în istoria sportului rege. Până ca Messi şi Ronaldo să obțină Balonul de Aur, Ricardo Kaka a fost ultimul jucător care şi-a trecut în CV prestigiosul trofeu.

"Sunt fericit, mândru şi onorat. E greu de descris acest moment. Le mulţumesc celor care m-au ajutat să ajung aici. În primul rând vreau să le mulţumesc colegilor, antrenorilor şi tuturor celor de la Real Madrid. Desigur şi celor de la echipa naţională, dar şi familiei mele, care mă ajută să fiu un om împlinit. Visul meu a fost să joc pentru o echipă mare şi să câştig trofee. Din copilărie visam la Balonul de Aur şi sunt de-a dreptul mândru să ridic acum acest trofeu", a spus Modric, după ce a primit trofeul.

În acest an, Luka Modric a ajuns până în finala Campionatului Mondial, alături de naţionala Croaţiei. În ultimul act, Franţa a învins categoric surpriza turneului final, scor 4-2. Din postura de jucător al lui Real Madrid, mijlocaşul a cucerit Liga Campionilor, în urma finalei cu Liverpool, de la Kiev (3-1). A fost al patrulea trofeu al Ligii Campionilor pe care Modric l-a câştigat. În ultimii cinci ani, Real Madrid s-a impus de patru ori în cea mai importantă competiţie europeană. Printre altele, decarul de pe "Santiago Bernabeu" a fost desemnat de şase ori jucătorul anului în Croaţia, a primit premiul Best din partea FIFA în acest an, iar Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului (IFFHS) l-a numit, tot în acest an, cel mai bun playmaker din lume.

Balonul de Aur la feminin a fost acordat Adei Hegerberg (Olympique Lyon) iar trofeul Kopa, pentru cel mai bun tânăr jucător, lui Kylian Mbappe (PSG).